Vers la CAN 2023 en Guinée : séjour d’une mission de prospection dans la préfecture de Boké

Une mission du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Guinée, et cadres des Ministères de la Jeunesse, des Travaux publics (TP) et de l’Habitat, séjourne depuis mercredi, 28 février 2018 dans la préfecture de Boké.

Objectif, identifier et évaluer les sites devant servir de cadre pour la réalisation des infrastructures sportives, aéroportuaires et hôtelières pour la réussite de l’organisation prochaine de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) version 2023 en République de Guinée.

Dépêchée par le Comité de pilotage dit-on, la mission a échangé jeudi, 1er mars 2018, avec les autorités régionale et préfectorale autour de la mise en place d’une commission régionale ou préfectorale et l’implication des cadres des services techniques pour le choix des sites de qualité et de proximité. Ceci, conformément aux exigences de la CAF qui dit-on, attache du prix à l’organisation de la CAN dans les pays organisateurs.

Demandant la mise en place des bouchées doubles aux autorités locales de Boké, le Chef de mission, El Hadj Mamady Camara, « Il faut à la Guinée, six (06) stades de compétition pour la réussite de l’évènement biennale. Et chaque stade doit avoir 02 terrains d’entraînement avec des infrastructures hospitalières performantes. »

De leur côté, les autorités régionale et préfectorale ont réitéré leur détermination quant à l’accompagnement des actions gouvernementales à travers les Ministères intéressés par l’organisation de la CAN 2023 en Guinée.

La préfecture de Boké, a-t-on indiqué, en dehors de ses potentialités économiques et culturelles, est confrontée à un certain nombre de difficultés notamment, la gestion du flux humain, l’insuffisance des infrastructures hôtelières.

Donc, a indiqué un observateur, «il suffit de donner l’élan pour attirer les opérateurs économiques vers la préfecture de Boké, poumon économique de la Guinée… »

Dans les échanges, la question relative à l’élaboration des plans de masse a été abordée.

Bref, en fin de journée, la mission a visité les sites ciblés à cet effet.

Mamadouba Camara, Boké

