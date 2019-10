Vers la libération d’Abdourahmane Sano ?

Inculpé lundi avec cinq autres dont son jeune-frère pour « incitation à la révolte » et placé sous mandat de dépôt, Abdourahmane Sano va-t-il connaître un élargissement pour cause de maladie ? Selon des sources généralement bien informées, la famille du coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) fait en ce moment des pieds et des mains pour le sortir de prison, invoquant son état de santé fragile. Sano est ‘’un homme très malade, qui ne supporte pas le cachot’’, apprend-on dans l’entourage du leader de la PCUD. Des manœuvres seraient donc en cours pour amener le chef de l’Etat à intercéder en sa faveur.

Dimanche, le ministre conseiller diplomatique du chef de l’Etat professeur Koutoub Moustapha Sano, cousin proche d’Abdourahmane, ancien ministre, s’est rendu dans la famille à Koloma-Soloprimo.

Cet élargissement -s’il est obtenu- doit profiter à tous les détenus arrêtés dans le cadre de la manifestation du 14 octobre. Le contraire serait faire deux poids deux mesures.

Focus de Mediaguinee