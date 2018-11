Vers l’installation des PA dans les communes de Conakry : deux sites visités par la commission à Matoto-centre

La commission en charge de l’installation des Postes d’Appui (PA) à Conakry, composée de l’armée, de la gendarmerie et de la police nationale a visité ce mercredi 28 novembre deux espaces vides situés à Matoto Kendékayah.

Colonel Balla Samoura du haut commandement de la Gendarmerie nationale et les autres responsables et agents de la commission, accompagnés d’un imposant dispositif de sécurité ont échangé avec les propriétaires de ces sites dans le cadre de la future bonne collaboration entre les agents postés et les riverains.

À préciser que ces sites étaient occupés jusque-là par des bars et autres maquis où alcool et prostitution sont pratiques courantes.

La présence de ce futur PA dans la commune de Matoto est différemment interprétée par les riverains.

Certains estiment que c’est une bonne chose pour assainir les lieux et sécuriser la population et le petit commerce du quartier, victime souvent de cambriolage.

Pour d’autres, les PA ne sont pas les bienvenus dans la localité car ils craigneraient des patrouilles interminables qui peuvent solder par des altercations entre jeunes du quartier et agents des forces de l’ordre à l’image de certains quartiers de la commune de Ratoma.

Boriko Diallo