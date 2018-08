Vers la résolution définitive du problème de transports publics en Guinée !

Le Ministre d’État, Ministre des Transports Aboubacar Sylla a reçu en audience, ce vendredi, 03 août 2018, les responsables de la Société ASHOK-LEYLAND, une entreprise qui opère dans le domaine des transports publics à travers le monde.

Cette société de droit indien présente aujourd’hui dans 27 pays africains dont plusieurs de la sous-région était venue exposer à monsieur le Ministre d’État, des perspectives liées au développement des transports publics terrestres en Guinée par des investissements dans les bus de transports urbain et inter-urbain.

À sa sortie d’audience, le Représentant de la société a présenté son entreprise : « ASHOK-LEYLAND est une société qui fabrique des bus et des camions. C’est la 4ème société au monde dans ce domaine ». Parlant de l’objectif de la rencontre avec le Chef du département, monsieur Moregueson soutient : « Nous sommes venus en Guinée pour développer le secteur des transports. Nous avons beaucoup de projets dans les transports. Nous avons rencontré le Ministre des Transports pour lui expliquer les projets que nous avons et les modalités de leurs financements. Son Excellence monsieur le Ministre a montré son soutien au projet. C’était la première rencontre aujourd’hui, après, nous nous retrouverons pour discuter d’autres aspects du projet. »

Résolu à régler définitivement les problèmes de mobilité des populations de la capitale et à l’intérieur du pays, tout au long de la rencontre, le Ministre d’État Aboubacar Sylla a affiché tout son intérêt et toute sa disponibilité pour ce projet de bus de transport urbain et interurbain et a promis de s’investir pour sa réalisation en faveur des populations.

À la suite du train de banlieue » Conakry Express » et des bus de la SOTRAGUI remis récemment en circuit par le Ministère des Transports pour soulager les difficultés de mobilité des populations de Conakry, l’aboutissement d’un tel projet pourra définitivement régler les problèmes de transports publics guinéens.

Cellule de Communication du Ministère des Transports