Victoire de l’UFR à Matam : ‘’je crois qu’on a retiré ce qu’on nous a dérobé’’ (Ibrahima Bangoura)

C’est une ambiance grandiose qui régnait ce samedi à l’assemblée générale au siège national de l’UFR à Matam. Cela intervient après sa victoire à Matam, l’une des communes les plus importantes de la Guinée car, abritant le plus grand marché de la capitale. Le victorieux, Seydouba Sacko, qui était présent au cours de cette rencontre a promis devant ses militants d’être à la hauteur de la confiance placée en lui.

Présidant l’assemblée générale, l’honorable Ibrahima Bangoura s’est réjoui de la victoire de l’UFR en ces termes : ‘’ c’est un grand plaisir pour nous que ce soit l’UFR qui occupe la mairie de Matam. Il vous souviendra que dès après la proclamation des résultats, l’UFR a été le premier parti à contester les résultats. Aujourd’hui, l’UFR a la commune de Matam, je crois qu’on a retiré ce qu’on nous a dérobé. Cela a découlé de l’accord avec le RPG et avec le soutien des autres composantes politiques. Ce qui a fait que sur les 35 élus, il y a 34 qui ont voté pour notre candidat’’.

Abordant la situation sociopolitique du pays relative aux violences survenues ces derniers temps sur l’axe le Prince, le vice-président soutient que la responsabilité incombe à toutes les parties prenantes à la crise.

‘’Je crois que ce qui se passe en ce moment dans notre pays est très grave, si nous continuons avec cet élan, je ne sais pas où est-ce que nous allons en arriver. Il faudrait que l’on fasse tout pour ne pas que le pays bascule parce que s’il bascule, ce sera mauvais pour l’ensemble des fils et des filles de ce pays. Il faudrait que l’on essaie de voir ce qui est bon pour le pays et non les intérêts individuels. Ce qui se passe sur l’axe non seulement la responsabilité incombe aux populations et aux partis politiques, mais aussi aux forces de l’ordre et le pouvoir en place. Il est de la responsabilité du gouvernement de garantir le droit de manifestation, de garantir la sécurité pour chaque individu‘’, a-t-il indiqué.

Mohamed Cissé

623 33 83 57