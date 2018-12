La Sénégalaise Coumba Gawlo Seck ne parlera plus de son statut de célibataire. Souvent questionnée sur sa situation matrimoniale, la célèbre diva a profité de son émission avec Pape Cheikh Diallo sur Tfm pour définitivement aborder le sujet avec des détails inattendus. « A cause de mon célibat, certains me traitent de lesbienne mais qu’ils sachent que c’est le bon Dieu qui décide si j’aurai ou non un mari… », peste-il.

Source : Senego