Le président du Somaliland à Conakry avec une membre de la commission chargée de la reconnaissance...

VIDÉO. Entre la Guinée et la Somalie, ce n’est plus l’amour. Le pays de la Corne de l’Afrique a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Conakry pour avoir reçu mercredi sur son sol le président de la république autoproclamée du Somaliland Muse Bihi Abdi.

Accueilli à l’aéroport de Conakry par le ministre des affaires étrangères Mamadi Touré, flanqué de l’ambassadeur, directeur du protocole d’Etat, le président du territoire indépendant, en visite de travail de trois jours sur invitation du président Alpha Condé, selon les termes de la presse du Somaliland, s’est longuement entretenu avec le chef de la diplomatie guinéenne avant prendre ensemble l’hélico pour le palais Mohammed V (ex-palais des Nations). Ensuite, direction l’hôtel du Kaloum à Conakry.

Selon Horndiplomat, la délégation qui accompagne le chef d’État du Somaliland comprend les ministres des affaires étrangères, de la santé, des finances et Mme Edna Adan Ismaïl, membre de la commission chargée de demander la reconnaissance du Somaliland.

Selon une note d’une agende de presse étrangère, le Somaliland, ancienne Somalie britannique, a fusionné avec l’ancienne Somalie italienne à l’indépendance du pays en 1960. Puis il a fait sécession et s’est proclamé indépendant en 1991. Le Somaliland a son propre gouvernement, sa propre armée et imprime sa propre monnaie. Il est également considéré comme beaucoup plus stable que le reste de la Somalie Regardez…



Mediaguinee