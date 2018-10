Ville morte de l’opposition: l’axe Sonfonia-Lambanyi se désolidarise

L’axe Sonfonia-Lambanyi n’observe pas le mot d’ordre de ville morte lancé par l’opposition républicaine ce lundi 24 octobre.

Boutiques, magasins et supérettes restent ouverts et la circulation est normale.

Alpha Oumar Diallo, boutiquier à Foulamadinah se dit acculé par des difficultés financières le poussant à ne plus respecter des mots d’ordres de grève lancés par les politiques.

«On n’est obligé de venir travailler parce que nous avons une famille à nourrir. La semaine dernière je n’ai pas ouvert ma boutique, j’ai dépensé tout ce que j’avais comme argent de poche, je suis complètement ruiné, je n’arrive plus à subvenir aux besoins de ma famille, donc je ne pas respecter les grève de l’opposition en restant à la maison parce que j’ai des difficultés financières», a dit ce commerçant.

Sur le long de cette route, les citoyens vaquent à leurs affaires et quelques personnes sont massées par endroits en quête de taxi pour se rendre à leur lieu de travail.

A rappeler que l’opposition républicaine appelle à une journée ville morte pour dénoncer le non respect des accords politiques et l’installation « sélective » des conseils communaux et de leurs exécutif.

Thierno Sadou Diallo