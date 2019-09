Violation de la liberté de la presse en Guinée : La PJDD et la CNPG montent au créneau

Dans une déclaration conjointe rendue publique ce lundi au cours d’une conférence de presse à Conakry, la plateforme des jeunes leaders de l’axe pour la démocratie et le développement (PJDD) et la coalition nationale pour la paix et en Guinée (CNPG) sont montés au créneau pour dénoncer et condamner le musellement de la presse guinéenne, avant d’interpeller l’Etat au respect strict de la loi sur la liberté de la presse.

« Face à toutes les violations flagrantes de la loi sur la liberté de la presse, la PJDD et la CNPG s’indignent et condamnent avec la dernière énergie ces pratiques tendant de plus en plus à museler la presse dans notre pays », a déclaré, le président de la PJDD, Ibrahima Aminata Diallo.

Poursuivant, il ajoute que « la PJDD et la CNPG expriment toute leur solidarité à la presse qui constitue le baromètre de toute démocratie et exigent du gouvernement guinéen le respect strict de la loi sur la liberté de la presse et de rétablir les victimes dans leurs droits en appliquant les mesures suivantes : La poursuite et le jugement sans délai des auteurs des exactions contre les journalistes à l’escadron mobile N°3 de Matam; L’abandon sans condition des poursuites judiciaires contre les journalistes ; La cessation immédiate des intimidations et des menaces de mort contre les journalistes ; La restitution du matériel de travail des journalistes confisqués et/ ou détruits à l’escadron mobile N°3 de Matam, et l’indemnisation des victimes ; Le retour des journalistes en exil; L’élucidation de la disparition de Chérif DIALLO et du meurtre de Mamadou Koula Diallo… »

En vue de remédier à cette situation qui est en train de ternir l’image de notre pays, a-t-il rappelé, « nous renouvelons encore une fois notre appel au gouvernement et aux institutions républicaines à veiller au respect des engagements internationaux de l’Etat et au respect des lois relatives à la liberté d’expression et d’opinion. Nous insistons auprès de la HAC pour qu’elle assume pleinement son rôle de régulation et de protection de la presse… »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22