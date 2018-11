Violences à Conakry : Yes ! l’enregistrement audio attribué à Halimatou Dalein est accablant !!!

L’enregistrement pouvait passer inaperçu s’il n’avait pas été publié par un site connu jusque-là pour son sérieux. L’audio attribué à Hadja Halimatou Dalein Diallo, épouse du chef de file de l’opposition guinéenne motivant un jeune à la résistance fait tabac, jusque dans les milieux diplomatiques.

Dans ces enregistrements audio –exclusivité de Aminata.com- on entend la voix sereine d’une dame Hadja invitant un jeune nommé Marwane à ne pas se décourager et à motiver ses amis pour semer des troubles sur l’axe réputé favorable à l’opposition. Hadja, dans les échanges, promet au jeune de l’appuyer s’il arrive à maintenir le cap. Et Dieu seul sait que la Guinée connait des violences.

Dans le second audio, c’est le jeune Grenade, un autre ‘’seigneur de terreur’’, pour reprendre les termes du procureur Souleymane N’Diaye –aujourd’hui incarcéré à la prison de Kindia- qui charge gravement Cellou Dalein Diallo. Il l’accuse d’être le commanditaire des violences sur l’Axe…

La gravité de ces enregistrements -qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux et sautent de téléphone en téléphone- a fait réagir vendredi le député Ousmane Gaoual Diallo, le responsable de la Communication de l’UFDG sur la radio Espace fm. Ce dernier, même s’il a minimisé le caractère très sérieux de l’enregistrement, a reconnu sans le dire l’authenticité du document.

‘’Ce qui est dit dans les propos de Halimatou n’ont rien de choquant, nos militants, il arrive parfaitement et régulièrement qu’on les appelle à continuer le combat parce que nous menons un combat contre la dictature, nous menons un combat contre la tyrannie, nous menons un combat contre les violations des droits humains. Travestir ces propos comme si on était une organisation criminelle qui distribuait des armes, ça c’est pernicieux et c’est négatif’’, fulmine Gaoual. Mais doit-on appeler à la résistance contre espèces sonnantes et trébuchantes ? Dieu sauve la Guinée. Ecoutez, ci-dessous, les enregistrements [Aminata.com] en poular…