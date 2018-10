Violences autour de l’installation du maire à Kintinian : 13 motos et 3 véhicules calcinés, ce dimanche

De violents affrontements se sont produits ce dimanche 21 octobre 2018 entre les populations de la sous-préfecture de Kintinian, préfecture de Siguiri. En effet, il était prévu ce dimanche dans le programme de la mission du Ministère de l’Administration du Territoire d’installer le bureau exécutif de cette commune rurale. Mais à cause de ces violents affrontements qui ont fait plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels, l’installation n’a pas pu se tenir.

Interrogé sur place, le président sous-préfectoral de la Croix-Rouge a précisé : ‘’Franchement parlant, Kintinian a connu un véritable affrontement ce dimanche 21 octobre 2018. Nous avons pu enregistrer 14 motos et 3 véhiculés qui ont été calcinés et des blessés graves et 4 boutiques calcinées’’, a-t-il ;

Selon nos informations, ces affrontements se sont déroulés entre les partisans de la candidature indépendante ‘’Bouré Sanou’’ de Balla Camara et ceux du RPG Arc-en-ciel.

Une dépêche de Moussa Koutoubou Condé

+224622478601