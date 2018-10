Violences de Kindia : les membres de l’association 3DK lancent un appel à l’apaisement (déclaration)

L’association Dynamique pour le Développement Durable de Kindia (3DK) a animé ce jeudi une conférence de presse à Coleah en vue de lancer un appel à l’apaisement suite aux malheureux évènements survenus à Kindia la semaine dernière lors de l’installation des conseillers communaux.

Tout en exprimant son indignation, l’association composée de plus de 400 membres a rappelé qu’elle ne permettra à aucune politique politicienne de déstabiliser la bonne cohabitation qui a toujours existée entre les populations de Kindia.

Par ailleurs, l’association Dynamique pour le Développement Durable de Kindia (3DK) invite toutes les populations de Kindia à préserver la paix et la quiétude sociale qui ont toujours existées dans cette ville cosmopolite car sans elles, le progrès tant souhaité par toutes les composantes de cette région sera voué à l’échec.

Lisez ci-dessous la déclaration en intégralité

‘’La Dynamique pour le Développement Durable de Kindia est une Association qui a pour but d’unir les fils ressortissants et résidants autour des sujets de Développement et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population de Kindia.

Depuis sa création en Juillet 2018, la Dynamique compte plus de 400 membres et bénéficie de la confiance des fils ressortissants à Conakry, les sympathisants et les fils résidants à Kindia.

Pour des raisons politiques, notre terre natale à résister à plusieurs tentatives de tension sociopolitique orchestrée par nous-mêmes, fils de Kindia, à cause des intérêts égoïstes qui a fini par diviser les citoyens ressortissants et résidants.

Ces derniers temps, la Préfecture de Kindia a enregistré des émeutes de nature à fragiliser la quiétude sociale dans cette région qui est toujours restée apaisée. Cette situation qui trouve ses origines dans les guéguerres politiques, notamment dans l’installation des conseillers communaux dans ladite localité, a fait plusieurs blessés et des dégâts matériels importants.

La Dynamique pour le Développement Durable de Kindia a constaté avec regret ces évènements qui n’ont pas leur raison d’être.

A cet effet la Dynamique pour le Développement Durable de Kindia rappelle que la cité de Manguè Kindy CAMARA a toujours été une ville hospitalière, et qu’il ne sera permis à aucune politique politicienne de déstabiliser la bonne cohabitation qui a toujours existé entre les populations qui y vivent.

La Dynamique pour le Développement Durable de Kindia, exprime ainsi toute son indignation, condamne avec la dernière énergie cette situation lamentable, et présente ses excuses à toutes les victimes de ces violences.

C’est aussi le lieu d’appeler toutes les populations de Kindia à préserver la paix et la quiétude sociale qui ont toujours existées dans cette ville cosmopolite car sans elles, le progrès tant souhaité par toutes les composantes de cette région sera voué à l’échec.

La Dynamique pour le Développement Durable de Kindia, invite toutes les autorités à prendre les dispositions idoines pour rétablir l’ordre public dans notre belle cité. Elle remercie également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au retour de l’apaisement dans cette ville où il fait bon vivre en temps de paix.

Par ailleurs, la Dynamique appelle toutes les couches sociales résidantes à Kindia et surtout les jeunes a prôné la paix et la quiétude sociale, gage de tout développement et informe par la même occasion, les citoyens de Kindia que dans les prochains jours, une mission sera envoyée pour se pencher davantage sur la question.

Tout en réaffirmant son engagement à consacrer ses efforts au développement socioéconomique de Kindia, la Dynamique pour le Développement Durable de Kindia insiste une fois encore, sur la nécessité de calmer les ardeurs et de résoudre ce problème dans un esprit de fraternité comme il a toujours été le cas.

Vive la paix

Que DIEU bénisse Kindia et la Guinée.’’