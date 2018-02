Violences en Guinée : l’association des jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-ciel se fait voix

Préoccupée par la situation actuelle du pays, l’association des jeunes femmes cadres du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) vient de monter au créneau pour demander aux uns et autres de privilégier l’intérieur supérieur de la nation guinéenne. C’était ce samedi 24 février 2018, au siège national du RPG Arc-en ciel sis à Gbessia, dans la commune de Matoto en présence de plusieurs de ses membres.

Dans sa déclaration, ladite association a, par la voix de sa présidente, Nansira Keita invité les guinéens à se donner la main pour cultiver la paix dans notre société. Ce message d’appel au calme a été véhiculé en français et dans les principales langues parlées en Guinée.

D’entrée, ces jeunes femmes cadres du parti présidentiel ont déploré les violences postélectorales survenues à Conakry et dans certaines localités de l’intérieur du pays. ‘’Nous avons vécu des jours angoissants et très préoccupant depuis les élections communales. Ces violences ont occasionné des pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains, causé de grandes souffrances aux populations, mettant à rude épreuve la cohésion sociale et fragilisant ainsi les efforts des différents acteurs en matière de développement…’’

Pour éviter d’éventuelles violences dans le pays, elles (jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-ciel) ont lancé et appel à tout le peuple de Guinée : ‘’Peuple de Guinée, levons nous comme un seul homme pour dire non à la violence comme nous avons dit Non à la colonisation, le 28 septembre 1958. Nous femmes de Guinée, sachons que si un seul guinéen tombe sous une balle ou sous une autre arme, c’est une femme qui perd son mari ou son enfant. C’est pourquoi, nous invitons les femmes de tout bord à s’unir, en mettant de côté toutes les divisions et divergences pour que soient protégées nos familles. Nous femmes de l’association des jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-ciel, invitons tous les guinéens à la recherche de la paix et la cohésion sociale telles que prôné par le professeur Alpha Condé…’’

Par Youssouf Keita

