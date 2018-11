Violences en Guinée : le ministre Sako promet aux ambassadeurs du G5 de traquer tous les auteurs

Le groupe des ambassadeurs du G5 a été reçu en audience ce lundi le 12 novembre 2018 par le ministre d’Etat, Ministre de la justice, Garde des Sceaux, pour échanger sur la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Guinée ainsi que l’évolution des procédures judiciaires y afférentes.

Au cours de ladite rencontre, plusieurs préoccupations ont été soulevées par le groupe des ambassadeurs, il s’agit entre autres de :

– La nécessité d’une plus grande transparence sur les graves incidents survenus en Guinée depuis un certain temps, à ce sujet, ils ont souhaité à ce que l’enquête diligentée par le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn, soit rapidement menée et puisse faire toute la lumière sur la réalité des faits ;

– La nécessité d’œuvrer auprès des acteurs politiques afin qu’ils fassent preuve de retenue et de modération dans leurs propos respectifs. Réunis autour du Garde des Sceaux, les acteurs diplomatiques ont appelé à l’apaisement pour un retour au calme ;

– En outre, ils exhortent l’ensemble des acteurs politiques guinéens à privilégier la négociation, le dialogue et le respect des accords politiques sans porter atteinte aux règles et principes de la République afin que les échéances électorales prochaines puissent se tenir dans des conditions plus favorables, de sérénité et de confiance.

Le groupe des ambassadeurs du G5, a réitéré sa disponibilité à poursuivre ses efforts de soutien à toutes les initiatives de recherche de solutions non-violentes et mutuellement acceptables.

Pour sa part le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a rappelé les RECOMMANDATIONS de Monsieur le Premier Ministre, Chef de Gouvernement dans son courrier du 05 Novembre dernier en affirmant que l’appareil judiciaire continuera à faire son travail avec diligence et discernement et poursuivra sans distinction, tous les auteurs de violences et de troubles à l’ordre public y compris dans les rangs des agents des services de sécurité.

Sékou Keïta, responsable Com’ Ministère de la Justice