Violences politiques en Guinée : l’opposition républicaine demande une enquête internationale

L’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo opte pour une enquête internationale pour élucider les violences politiques enregistrées depuis l’avènement d’Alpha Condé au pourvoir.

Cellou Dalein et ses pairs qui étaient en réunion ce jeudi 25 octobre, ont aussi annoncé des recours individuels suite à la « tentative d’assassinat » dont a été victime le chef de file de l’opposition lors de la dernière marche empêchée de l’opposition.

« Nous demandons qu’il ait une enquête internationale sur tout ce que nous avons vécu sous la présidence de monsieur Alpha Condé comme tueries qui ne sont pas encore élucidées. Chacun de nous se rappelle, des morts ici à Conakry, celles que nous avons connues dans la région forestière, en Moyenne Guinée, en Haute Guinée, il y eu beaucoup de morts pour lesquelles aucune enquête n’a encore été faite. Donc nous exigeons une enquête internationale pour élucider tous ces cas », a dit le Dr Faya Millimomo au quartier général de l’UFDG avant d’annoncer des recours suite à l’attaque du véhicule du chef de file de l’opposition.

« Pour ce qui concerne l’assassinat tenté sur la personne du chef e file de l’opposition , un pôle d’avocats est en place, des recours individuels seront faits et nous tenterons au niveau national et au niveau international de saisir les cours et tribunaux parce que nous commençons à aller au-delà de ce qui peut être toléré dans une république normale », a-t- il ajouté.

Cette semaine, le pare-brise du véhicule du chef de file de l’opposition a été transpercé par un élément alors qu’il tentait de rallier la Tannerie où il avait donné rendez-vous à ses militants pour une marche. Selon son entourage, c’est une balle réelle qui visait à l’assassiner. .

Thierno Sadou Diallo

