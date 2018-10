Violences post-électorales : les femmes de l’opposition républicaine menacent de descendre dans la rue

Dans une déclaration rendue publique ce lundi 22 octobre, les femmes de l’opposition républicaine ont menacé de descendre dans la rue pour dénoncer les « violations des droits humains » en Guinée.

Ce collectif de femmes fustige également les destructions «intolérables et inacceptables » de vies humaines et qualifie les propos du ministre de la sécurité de « tentatives maladroites et inadmissibles tendant à défendre les forces de défense et de sécurité ».

Plus loin, elles ont exigé « l’arrêt immédiat des tueries et de tout types de violence à l’endroit des fils et filles d Guinée lors des manifestations pacifiques ».

ci-dessous l’intégralité de la déclaration.

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39