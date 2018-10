Violences sur le véhicule de Cellou Dalein : Doussou Condé appelle à la manifestation de la vérité

Madame Sanoh Doussou Condé, activiste guinéenne en Amérique du Nord a déploré mercredi l’attaque dont a été victime Cellou Dalein Diallo et compagnons lors de la marche interdite mardi de l’opposition républicaine au niveau du rond-point de la Belle-Vue. Depuis les Etats-Unis, elle a exprimé son soutien au chef de l’opposition et invité tous les acteurs sociaux à apaiser le climat socio-politique.

« C’est avec un cœur plein d’amertume que j’ai appris l’attaque dont été victime le chef de file de l’opposition Elhadj Cellou Dalein Diallo, ses proches et des membres de l’opposition républicaine. Je condamne avec la dernière énergie toute tentative ou manœuvre tendant à remettre en cause l’héritage légué par nos devanciers. La Guinée ne saurait être une exception à la règle. C‘est pourquoi j’en appelle à plus de vigilance pour maintenir la quiétude sociale dans le pays. J’invite les autorités à tous les niveaux à diligenter une enquête judiciaire en vue de situer toute la responsabilité et ensuite punir les auteurs et leurs commanditaires. La marche de la Guinée vers la démocratie et le développement est irréversible. Que comprennent les oiseaux de mauvais augure. Aucun acte ou manœuvre quelconque ne doit remettre cela en cause. »