Visite de travail du Président du Groupe de la BAD en Guinée (communiqué)

A l’occasion de la cérémonie d’inauguration du siège de la Représentation résidente du groupe de la BAD à Conakry.

(Conakry, le 22 juillet 2019). En sa qualité de Gouverneure du Groupe de la BAD pour la Guinée, Mme la Ministre du Plan et du Développement Economique a, au nom du Gouvernement et du Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé, l’honneur et le grand plaisir d’annoncer au peuple de Guinée et à la communauté des partenaires au développement du pays, la visite de travail qu’effectue en Guinée, les 22 et 23 juillet 2019, le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, Dr Akinwumi A. Adesina.

Cette visite de travail, entamée ce 22 juillet, expression des relations exceptionnelles qu’entretient le Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé avec le Président du Groupe de la BAD, s’inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue pays pour l’exploration des voies et moyens efficaces dans la mise en œuvre des engagements et autres activités opérationnelles de la BAD en Guinée.

Outre les rencontres de haut niveau que l’hôte de marque aura, le Président Adesina mettra son séjour à profit pour procéder, le mardi 23 juillet 2019, en compagnie des plus hautes autorités du pays à l’inauguration du siège de la BAD à Conakry. En effet, l’installation d’un Bureau pays de la BAD à Conakry est l’illustration de la confiance et de l’importance stratégique que le Groupe accorde à la Guinée, en témoigne l’accroissement du volume de ses engagements et de la qualité de son portefeuille en Guinée.

Les engagements de la BAD triplés en moins de 10 ans en Guinée

Depuis 2011, le partenariat stratégique entre la Guinée et le Groupe de la BAD s’est davantage renforcé et diversifié. Illustration de la qualité et de la densité de ce partenariat, le niveau d’engagement de la Banque en Guinée s’élève à date, à 401,69 millions d’Unités de comptes (soit environ 562,36 millions de Dollars EU). Il est à noter que le portefeuille actif de la Banque en Guinée comprend quinze (18) opérations avec un total d’engagement de 345,39 millions d’Unités de Comptes (UC), auxquelles vont s’ajouter trois (3) opérations dont l’approbation par le Conseil d’administration de la Banque interviendra en septembre prochain pour deux projets et en fin d’année pour le troisième. Ces nouveaux engagements s’élèvent à 20 millions UC soit l’équivalent de 28 millions USD.

Il faut souligner par ailleurs, que cinq (05) projets d’assistances techniques (en cours ou nouvellement approuvés) totalisant des engagements de 3,5 millions de dollars sont mobilisés sur divers Fonds Fiduciaires de la Banque. Rappelons qu’entre 2015 et 2019, sous l’impulsion de Mme la Ministre du Plan et du Développement, grâce à son leadership et au travail technique des cadres et experts du MPDE et du Bureau Pays de la BAD en Guinée, les engagements nets de la Banque en Guinée ont été multipliés par 3,1 passant de 180 millions de dollars américains à fin 2014, à 562 millions de dollars américains en 2019.

Le portefeuille est composé de 10 opérations régionales pour 74,8% des engagements, de 7 opérations publiques nationales pour 7,6% et d’un projet du secteur privé pour 17,6%. Le programme indicatif des engagements futurs de la Banque sur la période 2019-2022 s’élève à 535 millions de dollars américains. Ces investissements seront concentrés dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie.

Notons que cette visite de travail intervient au lendemain de la participation active de la mission gouvernementale conduite par Mme Kanny Diallo aux assemblées annuelles du groupe de la BAD à la mi-juin 2019 à Malabo. Mission au cours de laquelle, Mme la Ministre du Plan et du Développement Economique, Gouverneur Pays de la BAD en Guinée et sa suite avaient eu des entretiens fructueux et efficaces avec le Président Adesina et son Staff.

Sachez enfin que la mission essentielle du Ministère du Plan et du Développement Économique est de bâtir des stratégies et élaborer des politiques appropriées pour apporter des réponses plus structurées aux défis présents et à venir du développement socio-économique durable et inclusif de la Guinée.

Service de Communication MPDE