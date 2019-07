Visite d’Etat, projet air Mano… Aboubacar Sylla reçoit une importante délégation ministérielle libérienne

Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports a reçu en audience, ce mercredi, 10 juillet 2019, une importante délégation gouvernementale libérienne, en marge de la visite à Conakry, du Chef d’Etat du Libéria.

Composée de quatre membres du gouvernement, notamment les Ministres des Affaires Etrangères, des Transports, de la Promotion des Investissements et des Mines, la délégation a abordé avec le Ministre d’Etat, de la visite du Chef d’Etat et plusieurs autres sujets d’intérêts bilatéraux et sous régionaux.

Au cours de la rencontre, le Ministre d’Etat Aboubacar Sylla s’est félicité du succès de la FIR Roberts, du nom de cette organisation intervenant dans le domaine du transport aérien et regroupant, en plus de la Guinée et du Libéria, plusieurs autres pays africains. Le Ministre a salué un modèle d’intégration africaine réussi.

Le Ministre d‘Etat a évoqué en suite avec ses hôtes, le projet de la Compagnie « Air Mano » sur lequel, son homologue libérien partage sa vision. Le Ministre Libérien des Transports a redit sa détermination ainsi que celle de son gouvernement à travailler de manière à ce que, comme prévu, Conakry devienne le hub de cette compagnie sous régionale dont le projet regroupe la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Cote d’Ivoire, tous membres de l’Union du Fleuve Mano.

Les projets d’interconnexion routière entre les deux pays et l’utilisation des chemins de fer libériens pour le transport du minerai de fer guinéen, via le Port de Bukhane (Liberia) ont été abordés au cours des échanges. Le Ministre d’Etat a traduit son engagement à travailler en faveur de leur aboutissement.

Le Ministre d’Etat et la délégation libérienne ont réitéré, la volonté des deux gouvernements, à œuvrer en faveur du renforcement de la coopération bilatérale et sous régionale.

La Cellule de Communication du Ministère des Transports