Elle vit avec son mari, son ex-mari et la nouvelle copine de son ex et c’est le bonheur

Katie Blackmer vit dans le Tennessee. Cette jeune femme de 32 ans a une famille pas comme les autres. Elle vit avec son mari, Ben, 41 ans; son ex-mari, Stephen, 32 ans; et la petite amie de son ex, Brandy, 31 ans. Ils ont rassemblé leurs six enfants sous le même toit et ils les éduquent ensemble. Ils ont ce système en place depuis janvier et « ça marche pour nous ».

« C’est bruyant et agité mais je ne sais pas ce que je ferais dans une maison tranquille maintenant. « Katie et Stephen ont eu trois enfants, aujourd’hui âgés de 5, 10 et 11 ans. Ils ont divorcé en janvier 2016 mais ils sont restés amis. Quand Stephen a eu un accident de voiture en mai 2017, il a emménagé dans la maison qu’elle partageait avec Ben.

« Il devait avoir des soins complets 24 heures sur 24 pendant un mois et demi », se souvient-elle. « Une fois qu’il a été guéri, il savait que notre maison était sa maison. Donc il n’est jamais parti. Et quand il a commencé à sortir avec Brandy, nous avons décidé qu’il valait mieux qu’ils restent. »

La cohabitation est « facile » parce que tout le monde se connait depuis longtemps. « Ben et Stephen étaient amis avant que j’épouse Stephen. »Katie admet que beaucoup s’interrogent sur leur manière de vivre. « Des gens nous demandent si on a perdu la tête. On nous dit: Je préfère boire de l’eau de Javel que de vivre avec mon ex. »

Mais elle ne retient que « la joie » retrouvée des enfants. « Nos proches ont vu nos enfants pendant notre divorce. Aujourd’hui, ils sont heureux maintenant que tout le monde est ensemble. »

