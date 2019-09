Voici ce qui fait courir Cellou Dalein Diallo…

Depuis plusieurs mois, Cellou Dalein Diallo est entre deux avions. Le chef de file de l’opposition guinéenne -conscient que le pouvoir ne s’acquiert pas sur le capot de véhicule avec casquette militaire vissée sur la tête mais avec de lobbys forts- a finalement troqué les manifs de rue contre les grands salons et autres cabinets du monde.

Selon le bimensuel La Lettre du Continent, avant le départ d’Alpha Condé pour les Etats-Unis, son principal opposant avait pris contact avec des ex-lobbyistes de l’ancien gouverneur congolais et opposant malheureux à Joseph Kabila Moise Katumbi.

« Déjà épaulé par le cabinet Jefferson Waterman, l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo s’est également rapproché du cabinet RMG Africa Advisors du juriste Rick Gittleman. Ce dernier a développé une certaine expertise dans le conseil aux opposants dans les pays miniers. (…) Au sein de RGM, Gittleman travaille avec un autre spécialiste de la diplomatie minière, l’Américain Shawn McCormick, directeur adjoint aux affaires africaines au sein du conseil national de sécurité sous la Présidence de Bill Clinton », a écrit La Lettre du Continent qui ajoute que l’Américain connaît particulièrement la Guinée pour voir été pendant six ans administrateur britannique Alufer Mining, opérateur de la mine de bauxite de Bel Air.

Gittleman et Mc Cormick, à en croire La Lettre du Continent, ont préparé et planifié le dernier voyage de Cellou Dalein Diallo au Royaume Uni et aux Etats-Unis d’Amérique où il a rencontré de grands noms de la diplomatie internationale.

Le journal souligne également que pour empêcher un rapprochement entre Dalein et Beny Steinmetz, Alpha Condé a fait la paix avec le milliardaire franco-israélien avec la bénédiction de l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

Selon des confidences, le chef de l’opposition était récemment à une rencontre en Bosnie-Herzégovine pour la recherche de financement en vue des élections prochaines dans son pays.

Noumoukè S.