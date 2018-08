Le vol 727 d’Air France au départ de Conakry annulé pour cause de ‘’tension-flotte’’

Le vol 727 d’Air France qui devait quitter Conakry pour Paris ce mercredi soir a été annulé pour des raisons de tension-flotte, a confié à Mediaguinee un responsable de la compagnie Air France en Guinée.

Selon notre interlocuteur qui a préféré garder l’anonymat, « la tension-flotte, ce sont des choses qui arrivent fréquemment. On en a eu il y a à peu près deux semaines. Vous savez qu’il n’y a pas qu’un seul avion dédié sur Conakry, l’avion qui vient de Conakry peut venir de Jakarta, il s’arrête à Paris, il fait trois heures de temps d’affilée, il vient ici. Il suffit qu’il y ait une panne par rapport à ça, par exemple, ce qui veut dire que la rotation elle est perturbée, tous les points sont perturbés, donc là tous les passagers sont réacheminés via Dakar et via Abidjan pour qu’au moins ils puissent repartir ».

Toutefois, notre source nous apprend que le vol de ce jeudi 02 Août sera opéré. « Le vol de demain va arriver, ceux qui sont ici pour repartir, celui qui veut attendre le vol de demain, il y a de la disponibilité on le laisse sur le vol de demain, celui qui veut absolument partir aujourd’hui, on regarde toutes les possibilités de le faire réacheminer, ça c’est la priorité. Cela veut que tous les clients qui sont prêts pour partir aujourd’hui vu qu’il n’y’a pas d’avion, on leur trouve le moyen de partir via Dakar, via Abidjan, via royal air Maroc ».

Par ailleurs, notre interlocuteur a rassuré que l’annulation du vol 727 sur Conakry n’a rien à voir avec les menaces de grève du syndicat aéroportuaire : « Ça n’a absolument rien avoir avec la grève, le vol de ce 02 août nous on l’opère normalement, nous on n’est pas en grève-là, on a payé la partie il y’a longtemps depuis le mois de juin ».

Elisa Camara et Maciré Soriba Camara

