Vol spécial affrété pour le Syli : l’initiative est du ministre Bantama Sow…

Après sa brillante victoire vendredi dernier contre l’équipe nationale rwandaise (2-0) au stade du 28 septembre, le Syli national a rallié tard dans la nuit de vendredi Kigali, la capitale rwandaise où elle disputera mardi 16 octobre prochain, le match retour au compte de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun.

De source proche du département en charge des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, l’initiative d’affréter un vol spécial pour les poulains du sélectionneur Paul Put en vue de leur permettre d’arriver à destination sans trop de fatigue et à temps est bel et bien du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow, contrairement à certaines publications qui continuent d’inonder les réseaux sociaux.

‘’Comme vous le savez, certains de nos compatriotes aiment s’attribuer les bons résultats des autres. Pour ce qui est du vol spécial qui a été affrété vendredi dernier à notre équipe nationale, l’initiative est venue du ministre Sanoussy Bantama Sow. C’est lui en tant que chef du département qui a réglé tout ce qu’il fallait. J’ai été scandalisé de voir sur les réseaux sociaux que cette initiative est venue d’une autre personne qui n’est pas le ministre Bantama’’, a confié à Mediaguinee un responsable du département de tutelle qui a préféré gardé l’anonymat.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le Syli national est bien arrivé à Kigali et que la reconnaissance du terrain pourrait se tenir ce dimanche.

Youssouf Keita