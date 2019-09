Washington DC : le chef de l’Etat Pr Alpha Condé et KPC à la réunion du secteur privé

Le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé enchaîne les rendez-vous. Après la Banque mondiale, ce lundi 9 septembre, le numéro 1 guinéen a présidé une importante table ronde entre le secteur privé américain et celui de son cher pays la République de Guinée. Il convient de préciser que plusieurs hommes d’affaires guinéens ont fait le déplacement de Washington DC parmi lesquels M. Kerfalla Camara (KPC), PDG du Groupe Guicopres, Président de l’Association Nationale des Constructeurs de Guinée (ANCG), Vice-président de la Confédération Patronale des Entreprises de Guinée (CPEG).

Kerfalla Camara est depuis plus d’une décennie, une personnalité qui s’est distinguée dans son domaine et reconnue par ses compatriotes et l’Afrique. Il est le président du légendaire Hafia Football Club, le 1er club triple champion d’Afrique de football.

Bénéficiaire de plusieurs distinctions, il a été décoré entre autres de l’ordre du Lion du Sénégal et a récemment reçu l’Oscar du meilleur manager Africain en 2014, décerné à Paris par le CIMA (Conseil International des Managers Africains). A cela s’ajoute un nombre incalculable de diplômes et satisfecits pour des œuvres humanitaires en faveur de jeunes, de personnes indigentes et des confessions religieuses, des cimetières, des morgues, des hôpitaux, des personnes en détresse, à travers la Fondation KPC pour l’Humanitaire.

L’homme ne fait rien sans demander l’accord du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé qu’il appelle affectueusement « papa ». Le seul challenge du PDG du Groupe Guicopres, c’est la réussite de cette visite de travail aux Etats-Unis d’Amérique du premier Président démocratiquement élu de la République de Guinée. A suivre…

Aboubacar SAKHO, envoyé spécial