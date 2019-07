Youssou Ndour: « C’est difficile d’être ministre »

Le chanteur sénégalais Youssou N’Dour, lauréat d’un Grammy Award, a déclaré à la BBC qu’être ministre dans un gouvernement n’est pas facile.

Invité de BBC Focus on Africa, l’ancien ministre a soutenu que ses 17 mois en tant que ministre de la Culture et du Tourisme entre 2012 et 2013 « ont été très difficiles ».

« J’étais très heureux quand le président m’a demandé de devenir ministre de la Culture. Mais c’était deux années difficiles », indique le chanteur.

« Quand vous êtes hors du gouvernement, vous pensez que vous touchez un bouton et tout change, mais ce n’est pas la réalité. Les choses sont beaucoup plus complexes« , a-t-il déclaré à Véronique Edwards de la BBC.

Néanmoins, il s’est dit « vraiment heureux de travailler pour son pays ».

Youssou Ndour est toujours un allié du président sénégalais Macky Sall.

« Après deux ans comme ministre, ma musique me manquait », avoue-t-il.

A la question de savoir s’il a des plans pour devenir président, le roi du Mbalax répond qu’il n’en a pas.

L’icône sénégalaise Youssou N’Dour est un grand nom de la culture africaine et l’un des plus célèbres musiciens du continent.

Source : BBC