Zimbabwe : prise au piège par les inondations, une femme donne naissance perchée sur un arbre

Une jeune Zimbabwéenne a donné naissance à son enfant alors qu’elle avait trouvé refuge sur un arbre pour échapper aux inondations qui ont dévasté l’est du pays mi-mars, a rapporté dimanche la télévision nationale ZBC.

CYCLONE IDAI: Brave woman gives birth while marooned:

Stuck on a tree branch, Tariro Guvakuva of Chimanimani found grace as she was able to deliver her baby while marooned, thanks to the heroic feat of the husband, who immediately assumed the role of a midwife. pic.twitter.com/qIiTBTaaLX

— ZBC News Online (@ZBCNewsonline) March 24, 2019