￼Faranah : campagne de sensibilisation sur la gestion des feux de brousse dans le parc national du haut Niger￼

Dans le cadre de la protection de l’environnement, le ministère de l’Environnement et du Développement durable multiplie des efforts pour lutter contre les feux de brousse. Cela se matérialise par la remise d’équipements de travail à ses structures chargées de la protection de l’environnement résidant dans les communautés. C’est dans ce cadre que ces démembrements du service de l’environnement appelés « Wâton » de Faranah ont reçu un important lot de matériels de travail de la part du ministère de l’Environnement et du Développement durable. La remise de ces matériels a eu lieu hier jeudi 27 janvier 2022 au parc national du haut Niger en présence de cette équipe de la communauté et les agents de l’environnement. Le constructeur en chef du parc national du haut Niger, Adjudant chef Aboubacar Samoura, parle de l’objectif visé par ce don.

« L’objectif de ce don, c’est appuyer les structures locales de gestion que nous avons mises en place dans le parc national du haut Niger dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion participative des réserves. Après Kouroussa, Kankan, Dabola, nous sommes aujourd’hui à Faranah. Les structures locales là ont été mises en place pour nous aider dans le cadre de la gestion de ces ressources. Dans le cadre de la protection du parc contre les feux de brousse, le ministère de l’Environnement et du Développement durable nous a appuyés avec les matériels de gestion composés de pulvérisateurs, de gants, coupe-coupe, de gilets, de bottes, les limes et les pierres noires pour la protection contre les morsures de serpent. «

Poursuivant son intervention, Adjudant chef Aboubacar Samoura a remercié le ministre de l’Environnement et du Développement durable avant de lancer un appel au gouvernement : » Je remercie madame la ministre de l’Environnement et du Développement durable et l’ensemble de ses cadres pour la facilitation et la mise en œuvre de ces activités qui contribuent de façon durable à la protection de notre grand parc qui est le parc national du haut Niger. Nous lui demandons de continuer à nous aider dans ce sens pour la gestion de ce parc. Qu’elle continue de nous appuyer auprès des partenaires techniques et financiers en termes de moyens matériels, logistiques et financiers. «

Les bénéficiaires ont de leur côté exprimé leur joie. « La réception de ce don du ministère de l’Environnement nous réconforte à plus d’un titre. Nous ne pourrons que remercier madame la ministre et les agents de l’environnement évoluant dans ce parc. Désormais, l’exécution de notre tâche devient facile. Nous nous engageons à utiliser correctement ces matériels reçus pour l’intérêt de notre parc », a laissé entendre Sékou Diallo, chef adjoint de la structure « Wâton » de Sidakörö.

Le parc national du haut Niger est l’un des plus grands parcs de de la sous-région ouest-africaine . Il couvre les zones de Dabola, Kouroussa, Kankan et Faranah avec une superficie totale de 1200000 hectares et composé de deux grandes forêts, dont la forêt classique de Mafou et celle de Kouya.

Lanciné Keita depuis Faranah

