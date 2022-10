Kindia : ouverture morose des classes, les autorités annoncent de nouvelles dispositions

L’ouverture des classes a été effective ce mardi 4 octobre 2022 sur toute l’étendue du territoire national de la République de Guinée. Dans la commune urbaine de Kindia, rares sont des élèves qui ont repris le chemin des différentes écoles. Une ouverture qui est pour l’instant morose dans la cité des agrumes.

C’est une délégation composée du gouverneur de la région, le préfet de Kindia et la nouvelle directrice préfectorale de l’éducation qui a lance cette ouverture. Ledit lancement officiel de cette ouverture des classes a démarré au collège Kindia 4 où on compte les élèves au bout du doigt malgré la présence de quelques encadreurs. Salifou Soumah, principal dudit collège s’est exprimé en ces termes.

“C’est un sentiment de joie, c’est un sentiment de remerciement par rapport aux autorités qui sont venues dans notre établissement pour le lancement de l’année scolaire 2022-2023. Pour ce premier jour, tous les 12 enseignants programmés sont là et quelques élèves sont présents’’, adit Salifou Soumah.

Dans la grande cour commune du collège Fissa et l’école primaire, madame la DPE a eu des difficultés d’entretenir les élèves dans la salle dû à une absence notoire des élèves. Finalement, c’est autour du mat que la délégation s’est adressée au peu d’élèves qui ont répondu à l’appel ce premier jour.

Madame Arabé Condé n’a pas tardé a lancé un appel aux parents d’élèves. “Le message que j’ai à lancer, le cercle éducatif, chacun à son rôle à jouer. Et, partout où nous avons passé, l’encadrement est à 100 pourcent et les enseignants aussi 100 pourcent. Donc, l’appel que j’ai àlancer, c’est à l’endroit des parents d’élèves. Heureusement je suis avec le président régional des APEAE, nous continuerons à sensibiliser pour que les parents là jouent leur rôle pour ramener les enfants à l’école. L’école a ouvert ses portes et fenêtres et les cours ont démarré, l’échec c’est aujourd’hui et la réussi c’est aujourd’hui. L’école est impersonnelle, c’est l’affaire de tout le monde et que chacun se lève pour qu’on puisse redorer le blason’’, dit-elle.

Cette année plusieurs dispositions sont prises pour mettre fin à certaines irrégularités dans les concessions scolaires. Selon le gouverneur de la région administrative de Kindia, c’est la fin de l’école buissonnière.

‘’Pour cette année, les responsabilités sont partagées, l’Etat à sa part de responsabilité, les parents ont leur part de responsabilité, les enseignants comme les élèves. L’Etat commence à prendre ses responsabilités des l’ouverture des classes. Nous avons reçu des instructions du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation de mettre fin sur la divagation des élèves pendant les heures de cours. Alors donc, j’ai instruit les chefs services de défense et de sécurité au niveau de la région administrative de Kindia pour mettre en application les instructions de notre chef de département, après la montée des couleurs et dès 8 heures 30 minutes, les services de sécurité vont circuler et tout élève qui sera pris en divagation, en ville , tu seras arrêté et déposer au niveau de commissariat de police ,tes parents seront convoqués et viendront répondre devant les services se sécurité. A partir de maintenant la divagation chez les élèves est terminée’’, martel le gouverneur Général Ibrahima Kalil Condé.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

