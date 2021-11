𝐁é𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨 prend les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports

Le tout nouveau m𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐉𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐁𝐞𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨, nommé récemment par le président de la transition, c𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥’𝐄́𝐭𝐚𝐭, 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐢 𝐃𝐨𝐮𝐦𝐛𝐨𝐮𝐲𝐚 a été installé ce jour 9 novembre 2021 par le ministre, secrétaire général du Gouvernement. Cette installation vient boucler la série d’installation des membres du Gouvernement.

Le nouveau m𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐁é𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨 a remercié le président de la transition, et le Premier ministre pour le choix porté sur sa personne. Pour lui, cette transition est une vision nouvelle pour une Guinée nouvelle.

Conscient des défis à relever dans le secteur tel que l’organisation de la CAN 2025 en Guinée, le m𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐁é𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨 compte axer sa fonction ministérielle sur la détermination, le travail et l’abnégation. Tout en sollicitant une collaboration de manière franche avec les cadres du département en vue de soutenir la jeunesse guinéenne dans sa quête du mieux-être en conformité avec les recommandations du CNRD.

Très rapidement, il va s’atteler à un diagnostic du secteur et fixer les objectifs. Objectifs parmi lesquels l’emploi des jeunes, la formation et l’entrepreneuriat figurent en bonne place. Le Ministre s’engage à être le Ministre de tous les sports sans aucune exception et aussi relever les défis des jeunes.

