𝗣𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗩 : l𝗲 𝗖𝗵𝗲𝗳 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗲𝗿 𝘀𝗼𝗻 cœur 𝗲𝘁 𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗟𝗮𝗹𝘆 𝗦𝗼𝘄 (DCI)

L’icรดne de la musique pastorale peule guinรฉenne, Binta Laly Sow, a รฉtรฉ reรงue en audience dans la matinรฉe de ce mardi 30 aoรปt 2022 par le Prรฉsident de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Satisfait de rencontrer ร nouveau celle qui force son respect et qu’il couve d’un intรฉrรชt quasiment maternel, le Chef de l’Etat a eu un bon moment d’entretien avec Binta Laly Sow de qui il a bรฉnรฉficiรฉ de nombreuses priรจres et bรฉnรฉdictions et ร qui il a lui aussi saluรฉ l’engagement d’appeler tous les Guinรฉens ร l’unitรฉ et ร la paix afin de faire de ce pays un havre de pardon et de rรฉconciliation.

Il faut rappeler que le cri de cล“ur de la diva de la musique pastorale peule de Guinรฉe, en marge de la cรฉrรฉmonie officielle de lancement des Assises Nationales le 22 mars 2022 au Palais Mohammed V n’a pas laissรฉ indiffรฉrent le Prรฉsident de la Transition, Chef de lโ€™ร‰tat.

Sรฉance tenante, il s’รฉtait engagรฉ ร rรฉpondre ร l’appel de dรฉtresse de l’interprรจte du grand classique โ€œBhoulin Djouriโ€ qui aura bercรฉ plusieurs gรฉnรฉrations et continue encore de le faire. Et comme le dit l’adage : chose promise, chose due. Et le Colonel Mamadi Doumbouya n’est pas du genre ร faire des promesses ร tout va sans lendemain.

Et ce mardi 30 aoรปt, au Palais Mohammed V, en prรฉsence du manager de l’artiste, Oudy Premier, du Ministre Directeur de cabinet de la Prรฉsidence, M. Djiba Diakitรฉ, du Conseiller personnel du chef de lโ€™ร‰tat, Elhadj Thierno Mamadou Bah, le Chef Suprรชme des Armรฉes a remis officiellement ร Binta Laly Sow, les clefs d’un voiture 4X4 sortie d’usine et une forte enveloppe. De quoi s’offrir le toit qu’elle a toujours espรฉrรฉ avec le projet d’album charitรฉ ย ยป Un toit pour Binta Lalyย ยป.

Fidรจle ร ses principes patriotiques, le Chef Suprรชme des Armรฉes a dรฉjร fait parler son cล“ur ร plusieurs occasions ร l’endroit des artistes, porte-flambeaux de la culture guinรฉenne. Notamment lors du mois saint de Ramadan passรฉ, oรน il a octroyรฉ aux hommes de culture des vivres. Ce fut รฉgalement le cas dans le cadre de l’initiative du ragaeman Elie Kamano ยซย Sauvons des viesย ยป oรน le Chef de l’ร‰tat a fait une assistance d’un fonds portant sur un milliard deux cents millions (1.200.000.000 GNF) pour venir au secours des artistes frappรฉs par des maladies. ร€ toutes ces occasions oรน il est sollicitรฉ et quand รงa l’interpelle, le Prรฉsident Mamadi Doumbouya a toujours laissรฉ parler son coeur. Ce qui lui vaut le profond respect des Guinรฉens qui l’ont dรฉsormais adoptรฉ comme leur sauveur. L’homme en effet en a le mรฉrite.

