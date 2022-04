𝗥éc𝘂𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝘁𝗮𝘁 : c𝗼𝗹𝗼𝗻𝗲l 𝗗𝗼𝘂𝗺𝗯𝗼𝘂𝘆𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗼𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 à 𝗹’𝗶𝗻𝘁é𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗽𝗮𝘆𝘀

La rรฉcupรฉration des biens de lโ€™Etat ร Conakry ainsi quโ€™ร lโ€™intรฉrieur du pays reste lโ€™une des prioritรฉs majeures du Chef suprรชme des Armรฉes, dans sa politique de refondation de lโ€™ร‰tat.

Fidรจle ร cette logique, le Prรฉsident de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a confรฉrรฉ ce mercredi, 13 avril 2022, au Palais Mohammed V, avec de hauts cadres civils et militaires du pays. Il sโ€™agit notamment du Chef dโ€™Etat-Major Adjoint des Armรฉes, du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, des Gouverneurs et Commandants de rรฉgion, du Directeur gรฉnรฉral des Douanes, des directeurs rรฉgionaux de police, des directeurs prรฉfectoraux de lโ€™Habitat, du Directeur du Patrimoine bรขti public, des Conservateurs fonciers et de la nature.

Le Prรฉsident de la Transition a mis lโ€™occasion ร profit pour rappeler que le CNRD sโ€™attelle ร faire le bilan de ces opรฉrations ร Conakry avant dโ€™indiquer quโ€™elles sโ€™รฉtendent dรฉsormais sur toute lโ€™รฉtendue du territoire national.

Cโ€™est pourquoi, il a plaidรฉ pour la participation effective des autoritรฉs civiles et militaires pour confรฉrer ร ces opรฉrations le succรจs escomptรฉ. Se voulant rassurant, il a rรฉaffirmรฉ que cette campagne nโ€™avait quโ€™un seul objectif : rendre ร lโ€™Etat ce qui lui appartient.

Concernant les dรฉguerpissements, le Chef de lโ€™ร‰tat a exhortรฉ les autoritรฉs civiles et militaires ร prรฉparer les projets ayant trait ร ces opรฉrations avant de les mener dans les rรจgles lโ€™art. Les autoritรฉs civiles et militaires se sont, quant ร elles, engagรฉes ร exรฉcuter scrupuleusement les instructions du Chef suprรชme des Armรฉes, le Colonel Mamadi Doumbouya.

๐——๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ Prรฉsidence