🔴EN DIRECT] Toumba à la barre : « j’ai entendu Dadis dire : le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, il faut leur faire regretter »

Aboubacar Sidiki DiakitĂ© « Toumba » poursuit sa comparution ce mardi, 24 octobre au tribunal criminel de Dixinn, dĂ©localisĂ© Ă la Cour d’appel de Conakryđź”»

✅️ »Marcel et Pivi ont dĂ©capitĂ©, ont tuĂ© mes hommes. Ils ont arrĂŞtĂ© mon père. Pivi a bloquĂ© l’aĂ©roport pour empĂŞcher le retour de ma mère en GuinĂ©e. Ma mère est restĂ©e bloquĂ©e 6 mois Ă La Mecque. MĂŞme avec ça je ne peux pas me permettre de raconter n’importe quoi sur eux. Ils [Pivi et Marcel] n’Ă©taient pas associĂ©s dans l’affaire de Kalia. C’est Dadis et son cercle :Makambo, Gono SangarĂ©, ThĂ©odore, Bienvenu Lama, Louis Pogomou »

✅️ »Je ne protège personne. On voulait tuer SĂ©kouba KonatĂ© dans l’hĂ©licoptère. C’est Dieu qui l’a protĂ©gé »

✅️ »Le 28 septembre, j’ai entendu Dadis dire: le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, il faut leur faire regretter. Si je mens sur le prĂ©sident que Dieu ne me pardonne pas »

✅️ »J’ai vu Marcel tirer sur la foule, il Ă©tait avec ses hommes. J’ai dit : mais qu’est-ce que vous faites? Personne ne m’a rĂ©pondu. Marcel a fait comme si il ne connaissait pas »

✅️ »J’Ă©tais l’un des conseillers spirituels de Dadis »

✅️ »N’eĂ»t Ă©tĂ© l’intervention des gendarmes, Marcel allait en finir avec Jean-Marie DorĂ©. Il disait Ă Jean-Marie: « c’est toi le Forestier qui prend position pour les autres? »

Extraits choisis par Elisa CAMARA, depuis le tribunal de Dixinn