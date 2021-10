🛑Bruxelles. Cellou Dalein à ses militants : « grâce à notre combat, nous avons rendu possible et opportun un coup d’État »

A l’occasion d’un meeting qu’il a tenu ce samedi 23 octobre à Bruxelles, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a saisi l’opportunité pour remercier les militants et sympathisants du parti pour leur combat contre le régime d’Alpha Condé et plus particulièrement, le troisième mandat.

Selon Cellou Dalein Diallo, grâce aux soutiens des militants et sympathisants de Bruxelles et de l’Europe, le parti a pu continuer le combat politique en Guinée. Ce qui, selon lui, a « rendu possible et opportun le coup d’État » du 05 septembre dernier.

« Militants et sympathisants de l’UFDG, Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour le combat que nous avons mené avec succès, avec dignité, avec responsabilité pendant plus de 11 ans malgré les exactions, les emprisonnements arbitraires, malgré la destruction des biens et d’habitations infligés aux militants de l’UFDG et de l’opposition en général. Nous avons continué malgré tout sans renoncer, sans abdiquer. Je dois féliciter les militants, sympathisants et responsables de l’UFDG de Bruxelles et de l’Europe. Votre contribution a été immense. Sans votre soutien, on aurait pas pu continuer tant la répression était forte et impitoyable mais nous avons tenu (…). Grâce à tout cela, nous avons rendu possible et opportun un coup de force, un coup d’État. Si nous avions abdiqué, le coup d’État n’allait pas être justifié parce que la crise était là », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Le régime d’Alpha Condé tombé, Cellou Dalein Diallo estime que la prochaine mission de l’UFDG est de réconcilier les Guinéens.

Sadjo Bah