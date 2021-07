🛑Éducation : l’examen d’entrée en 7è A décalé d’une journée

COMMUNIQUÉ- Le Ministère de l’Ă©ducation nationale et de l’alphabĂ©tisation informe les IRE, DCE, DPE, Ă©lèves, parents d’Ă©lèves et autoritĂ©s locales que le dĂ©but du Certificat de fin d’Etudes ElĂ©mentaires (CEE) est dĂ©calĂ© d’une journĂ©e.

Initialement prévu du 30 juillet au 1er août 2021, il sera organisé du samedi 31 juillet au lundi 02 Août 2021.

Le nombre Ă©levĂ© de centres d’examen du CEE, leur dispersion et l’obligation d’acheminer les sujets dans des endroits distants entre certaines PrĂ©fectures et Sous-PrĂ©fectures dont l’accessibilitĂ© pose quelques problèmes expliquent ce dĂ©calage d’une journĂ©e.

Le MENA prĂ©sente ses excuses aux candidats et aux parents d’Ă©lèves pour ce dĂ©sagrĂ©ment.

Il invite les IRE, les DCE et DPE, chacun en ce qui le concerne, Ă prendre toutes les dispositions pour le respect de ce nouveau calendrier.

Conakry, le 28 juillet 2021.

Le Ministre

Pr. Alpha Amadou Bano BARRY