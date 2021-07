🛑Kadiatou, l’épouse d’Abdoulaye Bah (UFDG) à propos de l’arrestation de son mari: “c’est injuste, mais on tient bon”

🛑ENTRETIEN. La femme de l’ancien prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale de Kindia, Abdoulaye Bah, arrĂȘtĂ© il y a de cela quelques mois a accordĂ© ce lundi 12 juillet 2021 une interview Ă Mediaguinee.

Kadiatou Camara a rĂ©pondu aux questions de notre correspondant rĂ©gional Ă Kindia. L’unique femme de l’ex-candidat Ă la mairie de Kindia en 2018, se dit trĂšs sereine et demande une justice Ă©quitable pour la libĂ©ration de son mari et de ses codĂ©tenus.

C’est Ă son domicile privĂ© sis au quartier Wondy, dans la commune urbaine de Kindia, que la femme d’Abdoulaye Bah a rĂ©pondu Ă nos questions. Revenant sur l’arrestation de son mari Ă Conakry, elle a expliquĂ© comment elle a accueilli la nouvelle. “J’ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de tristesse, beaucoup de surprise et surtout c’Ă©tait tellement subit que je me demandais pourquoi ? Parce que, que mon mari soit, comme ils le disaient, activement recherchĂ© alors que jamais, depuis que  je le connais, il n’a jamais reçu de convocation Ă laquelle il n’a pas rĂ©pondu. A mon entendement, pour lancer un mandat d’arrĂȘt contre quelqu’un, il faudrait au moins que la personne ait Ă©tĂ© appelĂ©e, convoquĂ©e deux Ă trois fois, qu’elle ne se prĂ©sente pas et qu’enfin qu’on dĂ©cide d’aller chercher la personne. Ce qui n’est pas Ă©tĂ© le cas. C’Ă©tait donc trĂšs difficile pour la famille mais il a quand mĂȘme dĂ©cidĂ© d’aller se prĂ©senter et on l’a arrĂȘtĂ© comme ça, soi-disant pour dĂ©tention, stockage, fabrication d’armes automatiques de guerre. C’Ă©tait trĂšs grotesque mais le plus aberrant,  c’Ă©tait que la commission rogatoire qui a prĂ©valu l’arrestation datait du 14 octobre, c’est Ă dire bien avant les Ă©lections prĂ©sidentielles et ils ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s pour des faits qui se seraient dĂ©roulĂ©s aprĂšs les elections.  Pourtant, cette commission rogatoire datait du 14 octobre quelques jours avant la prĂ©sidentielle. Donc pourquoi ? La question reste posĂ©e. Donc nous sommes lĂ on essaie de tenir bon malgrĂ© que ce n’est pas facile qu’il soit privĂ© de sa famille, de ses parents, de es enfants. J’ai une petite fille de 10 ans qui connaĂźt Ă peine son pĂšre. Donc c’est injuste mais on tient bon.”

Mme Bah Kadiatou Camara a Ă©galement abordĂ© la question au soutien dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© son mari pendant 9 mois en prison.  “L’UFDG, c’est plus qu’un parti politique, c’est une famille. Depuis que sommes confrontĂ©s Ă cette Ă©preuve divine, nous avons Ă©tĂ© Ă©paulĂ©s de toutes les maniĂšres comme un croyant peut espĂ©rer que ça soit la famille, les proches, les collaborateurs et le parti, tout le monde est lĂ aux soins de toutes ces familles des dĂ©tenus. Nous avons la visite du prĂ©sident dĂ©mocratiquement Ă©lu de la GuinĂ©e qu’est Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo. Il est venu nous voir ici deux fois et lui et sa femme. A Conakry aussi, dans la famille, chez mes beaux-parents, ils sont aussi allĂ©s les voir, les moraliser, leur montrer que nous vivons ensemble cette Ă©preuve. Donc, moralement, physiquement, financiĂšrement, il n’y a aucun problĂšme. “, dit-il.  Avant de parler de la situation sanitaire de l’ancien maire de Kindia.  “Mon mari est tombĂ© malade comme beaucoup  d’autres avant lui  compte tenu du manque d’hygiĂšne, cette promiscuitĂ©. La maison centrale, je ne suis pas rentrĂ©e dedans mais des informations que j’ai Ă partir de mon mari, plus de 1500 personnes qui sont lĂ -bas, tout un quartier qui vivent dedans. Donc on ne peut pas espĂ©rer l’hygiĂšne comme chez soi. Cela est un facteur de risques de beaucoup de maladies. Donc , il s’est retrouvĂ© dans cette situation, il est tombĂ© malade et transportĂ© Ă l’hĂŽpital. Il avait le ventre ballonnĂ©, il ne mangeait plus, il est assis et ne peut faire mĂȘme 50 mĂštres. Vous voyez ce que cela peut engendrer mais heureusement les examens se poursuivent et ça va mieux. “, se rĂ©jouit Mme Bah. Et de s’exprimer sur la grĂące accordĂ©e par le president Ă certains dĂ©tenus. “Je prĂ©fĂšre ne pas faire de commentaires lĂ -dessus. M. Alpha CondĂ© peut gracier qui il veut. Nous, ce que nous voulons, c’est la justice et que la justice guinĂ©enne soit responsable, qu’elle soit impartiale, c’est tout ce qu’on demande. On n’a pas besoin d’aller faire du lĂšche-bottes Ă qui que ce soit si on a une justice responsable bien sĂ»r. Donc ceux qui ont demandĂ© pardon, qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de la grĂące d’Alpha CondĂ©, ont leur raison. Nous, ce qu’on  demande, c’est un procĂšs equitable, et qu’à la suite duquel nos maris soient certainement remis en libertĂ©.”, espĂšre Kadiatou Camara.

A la question de savoir si elle a confiance Ă la justice guinĂ©enne pour une libĂ©ration de Mr Abdoulaye Bah,elle a rĂ©pondu en ces termes: “J’aimerais bien pouvoir dire oui que je fais confiance Ă cette justice. En faisant allusion aux faits que j’ai relatĂ©s Ă l’entame, on peut dire non! Mais je prĂ©fĂšre faire confiance Ă elle car j’ai confiance Ă mon mari, Ă ses codĂ©tenus et aux avocats. Donc, je peux faire confiance Ă la justice.”

A propos du gouvernement, Mme Bah a dit ceci:  “Je n’ai rien Ă dire au gouvernement guinĂ©en. J’ai juste quelque chose Ă dire  procureur Sidy Souleymane N’Diaye et au ministre de la Justice. D’abord Ă Monsieur le procureur Sidy Souleymane, qu’ils ouvrent le procĂšs de mon mari et ses amis et qu’il soit capable de nous prouver qu’ils sont en faute, qu’il soit capable de nous prouver qu’il y a une raison pour laquelle, ils ont maintenu des pĂšres, des responsables, des cadres intellectuels en prison pendant prĂšs d’une annĂ©e. Au ministre de la Justice, de jouer son role. La justice est censĂ©e ĂȘtre indĂ©pendante et si elle l’est, ces hommes doivent ĂȘtre libĂ©rĂ©s. A mon mari, je lui dis que je suis lĂ et je serai toujours lĂ pour lui. Nous le soutenons, nous faisons confiance en lui et comme je le connais croyant et combattant, qu’il soit patient et le Tout-Puissant va agir.”

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10