🛑Le général Mamadouba Toto Camara, ex-n⁰2 du CNDD est décédé !!!

Ex-numéro 2 du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD, la junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara qui a pris le pouvoir en décembre 2008 à la mort du général Lansana Conté) et ancien ministre de la Sécurité le général Mamadouba Toto Camara est décédé lundi à Conakry des suites de maladie.

“Le ministre d’État chargĂ© des Affaires prĂ©sidentielles/ministre de la DĂ©fense nationale a la profonde douleur d’annoncer le dĂ©cĂšs du gĂ©nĂ©ral de division Mamadouba Toto Camara, ancien ministre.

DécÚs survenu le lundi 23 août 2021 à Conakry, des suites de maladie.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la DĂ©fense prĂ©sente ses condolĂ©ances les plus attristĂ©es Ă la famille Ă©plorĂ©e, au prĂ©sident de la rĂ©publique, chef suprĂȘme des ArmĂ©es, au Chef d’État-major gĂ©nĂ©ral des ArmĂ©es ainsi qu’Ă l’ensemble des Forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©.

Le programme des obsĂšques fera l’objet d’un autre communiquĂ©.

Que l’Ăąme du gĂ©nĂ©ral Toto Camara repose en paix. Amen!”, lit-on sur la page Facebook du MinistĂšre de la DĂ©fense nationale.

Militaire dans l’Ăąme, le gĂ©nĂ©ral Toto Ă©tait le plus ancien des putschistes de 2008 et l’un des plus Ă©coutĂ©s avant de tomber finalement en disgrĂące. A l’avĂšnement du professeur Alpha CondĂ©, le dĂ©funt qui fut chef d’Ă©tat-major major de l’ArmĂ©e de Terre dirigera Ă nouveau le MinistĂšre de la SĂ©curitĂ© avant d’ĂȘtre remerciĂ©. Ceux qui l’ont connu et pratiquĂ© le dĂ©crivent comme “un soldat intellectuel et pondĂ©rĂ©”.

Mediagunee