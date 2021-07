🛑Trafic sexuel : le département d’Etat américain épingle la Guinée, nomme Conakry, Kamsar, Léro et Siguiri

La GuinĂ©e vient d’ĂȘtre sĂ©rieusement Ă©pinglĂ©e dans un rapport du dĂ©partement d’État amĂ©ricain sur le trafic d’ĂȘtres humains. Le rapport indique que les victimes de ce trafic sont des hommes, des femmes et des enfants.

D’aprĂšs le rapport [consultĂ© sur le site du dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain], en GuinĂ©e, les petits garçons victimes de trafic Ă©voluent pour la plupart dans le travail forcĂ© notamment dans la mendicitĂ©, l’élevage, l’agriculture et dans les mines.

« Les trafiquants exploitent les garçons dans le travail forcĂ© dans la mendicitĂ©, la vente ambulante, le cirage de chaussures, l’extraction d’or et de diamants, l’Ă©levage, la pĂȘche et l’agriculture, y compris dans l’agriculture et dans les plantations de cafĂ©, de noix de cajou et de cacao. Certaines entitĂ©s gouvernementales et ONG affirment qu’en GuinĂ©e, le travail forcĂ© est le plus rĂ©pandu dans le secteur minier. Les trafiquants exploitent les adultes et les enfants dans le travail forcĂ© dans l’agriculture. Des rapports indiquent que des enfants sont envoyĂ©s dans la rĂ©gion cĂŽtiĂšre de BokĂ© pour le travail forcĂ© dans les fermes », peut-on lire dans le rapport d’État amĂ©ricain.

Le rapport souligne que l’augmentation et la vulnĂ©rabilitĂ© des petits garçons dans les exploitations sont liĂ©es Ă plusieurs facteurs socioĂ©conomiques.

« En raison des perturbations Ă©conomiques liĂ©es Ă la pandĂ©mie dans le secteur informel et des fermetures d’Ă©coles, les observateurs ont signalĂ© une augmentation du nombre d’adultes et d’enfants guinĂ©ens cherchant un emploi dans les mines d’or artisanales et, par la suite, exploitĂ©s dans le cadre du travail forcĂ© et du trafic sexuel », mentionne le rapport.

Pour parvenir à leurs fins, les trafiquants font recours à des stratagÚmes pour séparer les enfants de leurs parents.

« Les responsables gouvernementaux reconnaissent la ville de Koundara, dans le nord-ouest de la GuinĂ©e, comme un point de transit pour les trafiquants. Les trafiquants, souvent des parents Ă©loignĂ©s, promettent de s’occuper ou de fournir une Ă©ducation aux enfants des parents les plus pauvres et, Ă la place, les exploitent dans la servitude domestique ou la mendicitĂ© forcĂ©e. Certains maĂźtres coraniques corrompus forcent les garçons frĂ©quentant les Ă©coles coraniques Ă mendier.

Certains trafiquants prennent des enfants avec le consentement des parents ou sous le faux prĂ©texte de fournir une Ă©ducation et les exploitent dans la mendicitĂ© forcĂ©e dans les Ă©coles coraniques au SĂ©nĂ©gal – via Koundara – Mauritanie et GuinĂ©e-Bissau, ou le travail forcĂ© dans les mines d’or d’Afrique de l’Ouest », explique le rapport d’État amĂ©ricain.

Par ailleurs, le document publiĂ© par le dĂ©partement d’État indique que la GuinĂ©e est devenue une plaque tournante de trafic d’ĂȘtres humains.

« La GuinĂ©e est un pays de transit pour les enfants ouest-africains soumis au travail forcĂ© dans les mines d’or dans toute la rĂ©gion. Un petit nombre de filles des pays d’Afrique de l’Ouest migrent vers la GuinĂ©e, oĂč les trafiquants les exploitent dans le service domestique, la vente de rue et, dans une moindre mesure, le trafic sexuel. Le trafic sexuel d’enfants est rĂ©pandu Ă Conakry et dans les villes miniĂšres telles que Kamsar, LĂ©ro et Siguiri », indique le rapport d’État amĂ©ricain.

Les victimes nationales et Ă©trangĂšres sont exploitĂ©es en GuinĂ©e et les victimes guinĂ©ennes exploitĂ©es Ă l’étranger par les trafiquants selon le rapport.

« Les Nord-CorĂ©ens travaillant dans les secteurs des mines, de la construction, de la pĂȘche et de la santĂ© et dans le commerce du sexe peuvent avoir Ă©tĂ© contraints de travailler par le gouvernement nord-corĂ©en. Les professionnels de la santĂ© cubains travaillant en GuinĂ©e ont peut-ĂȘtre Ă©tĂ© contraints de travailler par le gouvernement cubain. Les autoritĂ©s guinĂ©ennes ont allĂ©guĂ© que des trafiquants contraignaient des femmes chinoises Ă avoir des relations sexuelles commerciales dans des bars et restaurants appartenant Ă des Chinois Ă Conakry.

Les trafiquants exploitent les femmes et les filles guinĂ©ennes dans le travail forcĂ© pour le service domestique et le trafic sexuel en Afrique de l’Ouest, en Europe et au Moyen-Orient, ainsi qu’aux États-Unis. Les rĂ©seaux de trafic guinĂ©o-Ă©gyptiens recrutent frauduleusement des femmes pour le travail domestique en Égypte et les exploitent dans le commerce du sexe. Les migrants irrĂ©guliers voyageant vers l’Europe sont vulnĂ©rables aux rĂ©seaux de trafic qui facilitent les voyages par voie terrestre de la GuinĂ©e vers l’Afrique du Nord, et exploitent par la suite les migrants dans le travail forcĂ© ou le trafic sexuel.

Au cours d’une pĂ©riode de rapport prĂ©cĂ©dente, une organisation internationale estimait qu’environ 1 040 GuinĂ©ens Ă©taient victimes de la traite en Afrique du Nord. Des rapports indiquent que les rĂ©seaux de traite recrutent frauduleusement des femmes guinĂ©ennes, libĂ©riennes et sierra-lĂ©onaises pour travailler Ă l’Ă©tranger, utiliser l’aĂ©roport de Conakry pour transporter les victimes vers des situations d’exploitation au KoweĂŻt et au Qatar.

Une organisation internationale a signalĂ© une augmentation du recrutement frauduleux pour le travail forcĂ© dans le service domestique au Moyen-Orient, en particulier en Égypte et au KoweĂŻt. Il a Ă©tĂ© rapportĂ© que certains hommes guinĂ©ens Ă©pousent des filles guinĂ©ennes, les emmĂšnent en Angola et vendent les filles Ă des bordels locaux, tandis que les hommes travaillent dans des mines de diamants. Au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, les autoritĂ©s ont identifiĂ© des victimes guinĂ©ennes du travail forcĂ© en Finlande.

Les trafiquants du sexe ont exploité des femmes thaïlandaises et chinoises en Guinée, tandis que les hommes travaillent dans les mines de diamants.

Au cours des années précédentes, les autorités ont identifié des victimes guinéennes du travail forcé en Finlande », conclut le rapport.

Sadjo Bah