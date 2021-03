8 Mars : le groupe Bolloré vole au secours des mères des enfants hospitalisés, à Donka

Le groupe Bolloré de Guinée et Conakry Terminal, à l’occasion de la Journée mondiale des femmes célébrée ce lundi, 08 mars, ont pensé aux mères des enfants hospitalisés. Ils ont procédé à une remise de don à l’hôpital de Donka, précisément au centre nutritionnel.

Ce don qui est destiné à la pédiatrie et à la maternité de Donka, est une initiative des femmes du groupe Bolloré de Guinée. Il est composé de kits avec des bassines, des tabourets, des pampers, du savon, de l’eau de Javel pour ne citer que ceux-là. L’idée consiste à participer à l’amélioration du bien-être des femmes et des enfants en cette journée dédiée à la femme, explique le Directeur général du Groupe Bolloré. « On est très heureux de participer, parce que l’on sait que ce qu’on a fait aujourd’hui servira à améliorer les conditions d’un certain nombre de femmes évidemment trop peu nombreuses. Mais en tout cas, on a mis un peu notre pierre à l’édifice pour cette journée particulière. »

L’Institut de nutrition et de santé pour enfant a aujourd’hui plus de 120 femmes hospitalisées avec leurs nourrissons, selon nos informations. Et c’est la toute première fois pour cet Institut de bénéficier d’un don de ce genre, nous informe son directeur général. C’est pourquoi, Dr. Ibrahima Sory Diallo salue une très bonne action humanitaire. « Aujourd’hui, à cause de la fête du 08 mars, on a reçu cette donation pour les mamans. Nous remercions Bolloré et Conakry terminal et toutes les femmes de Bolloré et Conakry terminal et leurs directions et leurs syndicats pour avoir pensé cette année à l’Institut de nutrition et santé pour enfant. Ça nous va droit au cœur, ce cadeau. Nous voyons que ces femmes sont à l’aise », a-t-il dit.

Fatoumata Binta Diallo est une des mères bénéficiaires de ce geste du groupe Bolloré et partenaires. Elle se dit contente. « Je remercie toutes les bonnes volontés qui ont accepté de faire ce don-là. Je prie le Bon Dieu qu’il les aide tous et qu’ils les fassent entrer au Paradis »

À rappeler que le groupe Bolloré de Guinée n’est pas à son premier geste. Au cours des trois dernières années, il a aidé la mairie de Kaloum pour épauler les femmes dans le cadre de l’entrepreneuriat féminin. Il a offert des bourses aux jeunes étudiantes de l’école des Arts et Métiers. Et il a également épaulé la maternité à l’hôpital Ignace Deen et le CMC de Ratoma.

Yamoussa Camara

657851102