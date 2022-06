103 pèlerins encore bloqués à Conakry : les explications du SGAR…

Alors qu’ils étaient tous prévus pour être partis avant ce jour du mardi 28 juin, des candidats pèlerins errent encore dans l’enceinte du Centre Islamique de Donka. Les raisons de ce retard sont entre autres dûes au dépassement du quota de 4.527 pèlerins accordé à la Guinée et aux cas personnes testées positives à la Covid-19. Une situation qui inquiète déjà plus d’un étant donné que le départ du dernier convoi a eu lieu ce lundi 27 juin sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou Camara de Conakry.

À en croire Elhadj Karamoko Diawara ministre Secrétaire Général des Affaires Religieuses qui a expliqué les raisons liées à ce retard, le gouvernement guinéen a déjà pris des dispositions pour permettre à ces candidats restants d’effectuer le pèlerinage en toute tranquillité

« Sachez qu’on est en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les pèlerins légaux puissent voyager en toute tranquillité. Comme l’a dit le Chef de cabinet, sachez que depuis le début du premier convoi jusqu’à présent, on a enregistré dans chaque vol certains cas de résultats positifs concernant le test PCR. Dans le premier convoi il y a par exemple 14 personnes, d’autres convois 25 personnes, d’autres convois 41 personnes, c’est tous ces nombres là qui répercutent sur le dernier convoi. C’est pourquoi nous avons jusqu’à présent 103 pèlerins dans le pays. Ceux-ci sont des pèlerins légaux. Certains étaient testés positifs, visés à l’aéroport en ma propre présence, les avions n’étaient pas autorisés à les prendre. Donc les 14 places vides, 25 places vides, 41 places vides vont toujours répercuter sur le dernier convoi. C’est pourquoi l’avion n’a pas pu transporter tous les pèlerins.Comme quoi, le résultat positif ne dépend pas du secrétariat général ni de l’étude médical. Ça c’est la volonté de Dieu », a-t-il expliqué, ajoutant que l’État guinéen au lieu d’éliminer les testés positifs a choisi de ne pas leur faire perdre cette opportunité que Dieu leur accordé d’effectuer le pèlerinage cette année

« À travers ces faits, on pouvait les éliminer directement mais on les a mis sous traitement médical. Pour que la chance que Dieu les a donné cette année puisse être réalisée. Les restes (des pèlerins) sont là avec leurs passeports et Visas, donc sachez que depuis le premier jour jusqu’à maintenant le secrétariat n’a jamais décliné de sa responsabilité », a-t-il précisé.

Alors que nombreux guinéens actuellement en pèlerinage peinent à s’adapter à l’alimentation saoudienne qui leur a été imposée cette année, Elhadj Diawara précise que cela est une des exigences de l’Arabie Saoudite de qui relève les choix des restaurants et des plats

« Cette fois-ci les Guinéens sont logés à la première classe. Vous pouvez vérifier sur Google pour voir là où les pèlerins sont logés, ça correspond à 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Et aussi concernant les retards dans la nourriture, à 11 heures pile, l’autorité saoudienne bloqué toutes les rentrées qui mènent à la mosquée et une heure après la prière ils bloquent encore, pour permettre aux pèlerins de se mouvoir sans aucune circulation de véhicule. C’est pourquoi les véhicules qui doivent rentrer à 13 heures pour livrer la nourriture va accuser du retard. C’est autorité saoudienne qui fait ça pour la sécurité des pèlerins. La qualité des restaurants, la quantité des restaurants est déterminée par l’Arabie Saoudite. Donc tout ce qu’on pouvait faire c’était d’éliminer tous ceux qui ne peuvent pas manger les repas saoudiens. Car lorsque quelqu’un nous a montré ici un certificat d’aptitude médical négatif qui montre qu’il n’est pas diabétique ni n souffre d’aucune maladie nous devons le laisser voyager. Et toutes ces exigences sont faites par l’Arabie Saoudite. Si quelqu’un ne peut pas s’adapter à ça, il ne peut pas voyager… Je viens de l’ambassade de l’Arabie Saoudite comme ça, on est en train de prendre toutes les dispositions pour avoir un vol additionnel pour transporter le reste des pèlerins », a-t-il rassuré.

Maciré Camara

+224 628 112 098