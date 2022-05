10è édition des ciseaux d’or : des promoteurs culturels de 10 pays africains en Guinée

A l’occasion de la 10 ème édition des Ciseaux d’or de Guinée organisée cette année sous le thème « la couture et la mode africaine pour la promotion de la paix », des couturiers de renommées internationales venus de 10 pays de la sous-région ouest africaine ont effectué à Conakry, un séjour de travail allant du 12 au 14 mai dernier.

À la suite de ces jours d’intenses travaux organisés par l’association des jeunes couturiers et stylistes de Guinée, une conférence de presse a été organisée. Il était question à cette rencontre selon la présidente des jeunes couturiers et stylistes de Guinée et PDG de l’Agence Conakry fashion, de trouver à travers la mode des initiatives pouvant rapprocher les africains entre eux.



« J’ai invité plusieurs promoteurs culturels africains, des acteurs culturels, des chefs d’entreprises pour venir découvrir les merveilles de la Guinée, mais aussi se réunir pour protéger des initiatives qui pourront rapprocher l’Afrique positivement. Également des initiatives qui nous permettront de faire passer des messages de paix, de cohésion sociale, pour dire tout simplement que l’Afrique est une famille, c’est notre continent, nous devons être unis, promouvoir nos cultures pour créer de l’emploi. À 10 ans, il fallait se mettre en cause, se poser des questions, dire ce qui a marché et ce qui n’a pas marché et ce qu’on peut faire plus. Nous vous disons que nous pouvons créer un autre projet qui pourra réunir toute l’Afrique. Et, ce projet pourra faire véhiculer des messages de paix pour une cohésion sociale », a martelé Binta Bah.

Venu du Mali pour prendre part aux 10 ans des ciseaux d’or, Kassoum Coulibaly, président du KC GROUP considère que cette 10ème édition des ciseaux d’or est très importante en ce sens que « cette dixième édition de ciseaux d’or magnifie un tournant décisif, important dans ce sens où aujourd’hui nous pouvons décaler que les ciseaux d’or ne sont plus l’affaire de Conakry ».

Créé au départ en 2010 pour valoriser les textiles guinéens et détecter des talents cachés, le projet les ciseaux d’or se veut être un moyen de développer le secteur de la mode.

Maciré Camara