15 ans de la radio Espace: l’artiste Youssoupha en concert pour marquer l’événement

Pour célébrer ses 15 années d’existence, le groupe Hadafo Médias a prévu

d’organiser deux concerts, un à Conakry le 15 janvier au stade « Petit Sory » et l’autre le 16 janvier à Boké avec Youssoupha, artiste français d’origine congolaise.

Ce jeudi 14 janvier 2022, la commission d’organisation, accompagnée de l’artiste invité plus des artistes locaux, dont Djanii Alfa, Steve, Jupiter, Papaito et Abdoul Nbaye et d’autres venus d’ailleurs, a animé une conférence de presse au stade « Petit Sory » de Nongo.

Le directeur des ressources humaines du groupe Hadafo Médias, qui est

chargé de l’organisation, a d’abord remercié tous ceux qui les ont assistés jusque là.

« J’ai envie de dire merci aux artistes locaux d’abord parce que à Hadafo Médias, on a commencé avec des gens qui justement nous ont accompagnés jusqu’ici, qui sont là. Et à chaque fois qu’on les appelle, les artistes sont les premiers à venir. Merci aux artistes, merci à la presse. C’est 15 ans pour fêter l’anniversaire de naissance de Espace FM mais ces 15 ans là, on a envie de les fêter avec la presse, c’est nos 15 ans, c’est notre anniversaire. Faites en sorte que nous fêtions ensemble. Vraiment, c’est votre anniversaire à vous. Donc merci également. », a-t-il indiqué.

Ensuite, il a rassuré que toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises pour éviter qu’il y ait bavure.

« On a pris des dispositions. Le pire, c’est quand on gagne, c’est que tout le monde va venir ici. Ce qu’on a fait depuis une semaine, on a fait ici des simulations avec la gendarmerie, avec tout ce qu’on connaît comme sécurité et on a envoyé des lettres au ministre. Et c’est les ministres même qui ont

dit aux gens de venir nous accompagner, les mesures sécuritaires sont parfaites. Par rapport à la Covid, personne ne rentrera ici sans sa bavette. On est avec l’ANSS qui travaille avec nous depuis le début de cet événement. Les bavettes, nous les avons. Celui qui ne vient pas avec sa bavette, nous on t’en donnera. Donc, ces mesures là sont prises en compte. », a-t-il rassuré.

Quant à Youssoupha, artiste invité, il a promis de donner le meilleur de lui au cours de ce concert.

« Le concert, comme j’ai dit à tout le monde, si jamais je vous dis des surprises, je suis obligé de vous tuer, sinon ça ne sert à rien . Mais il y aura de belles choses. Je vais un peu mélanger. C’est des choix qu’on fait avec mon DJ, avec mon metteur en scène qui fait aussi le clavier sur scène. Au fait, j’ai 15 ans de carrière comme la radio. En tout cas, ça fait 15 ans que je sors des albums….Et du coup moi c’est tout ça, tout ça qui me représente en fait. Ça peut être émouvant, ça peut être africain, ça peut être européen. C’est des morceaux grand public, c’est des morceaux aussi qui sont durs, c’est des morceaux très rap, de performance. Et du coup, j’ai construit un truc pour que ça soit cohérent. On essaye de construire quelque chose de réfléchi pour qu’il y ait une dynamique et avoir les gens avec moi. Donc ça va être bien . Il y a deux ou trois choix que je dois faire. Le fait de me balader en ville, échanger avec des gens, ça me donne quelques idées sur des choses à faire ou à ne pas faire. Et ça va être bien, je vais essayerde bien amener les choses, amener quelques surprises sur scène, jouer aussi avec les artistes d’ici. « , a-t-il déclaré.

Pluisieurs artistes de la Guinée et d’ailleurs sont annoncés à ce concert géant, et la rentrée est fixée à 10 mille francs par personne.

Christine Finda Kamano