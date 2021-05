15 morts dans l’éboulement d’une mine d’or à Tatakourou : les condoléances du président Condé

Sur son compte Facebook, le président Alpha Condé a présenté ses condoléances suite à l’éboulement hier dans une mine semi-industrielle de Tatakourou, dans Siguiri, faisant 15 morts dont 2 femmes.

“J’ai appris avec tristesse la mort d’une quinzaine de personnes à Tatakourou, dans la sous-préfecture de Doko, préfecture de siguiri, suite à un éboulement dans une exploitation minière semi-industrielle. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et leurs proches et adresse mes voeux de prompt rétablissement aux blessés”, a écrit le chef de l’Etat guinéen.