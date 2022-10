16ème Conférence de l’ACA: renforcer le Marketing Durable des Amandes et des Produits Dérivés dans l’Industrie Africaine du Cajou

La conférence annuelle de l’ACA sur le cajou, depuis ses modestes débuts il y a 16 ans, est devenue l’événement phare de l’industrie du cajou en Afrique et au-delà. Pendant seize (16) années consécutives, la conférence de l’ACA a été une occasion unique pour les acteurs africains et internationaux de l’industrie du cajou de converger et de discuter des défis et des opportunités de l’industrie, de trouver des solutions, de construire et de renouveler des partenariats en vue de construire une industrie du cajou durable sur le continent et au-delà.

La 16ème Conférence et Exposition Annuelle de l’ACA sur le cajou s’est tenue avec succès à Sheraton Abuja Hotel, au Nigeria, du 12 au 15 septembre 2022, sous le thème « Renforcer le Marketing Durable des Amandes et des Produits Dérivés dans l’industrie africaine du cajou ».

Cette conférence est considérée comme historique pour deux raisons. Premièrement, la conférence de l’ACA revient pour la première fois dans un lieu physique après deux conférences virtuelles réussies en 2020 et 2021, suite à l’apparition de la pandémie de Covid 19 et aux impacts dévastateurs et restrictions de voyage qui en ont résulté. Deuxièmement, le Nigeria a accueilli pour la première fois la conférence annuelle de l’ACA sur le cajou, après quinze éditions, une décision qui devrait harmoniser le secteur du cajou du pays et le positionner pour une croissance durable dans les années à venir. Les 15 éditions précédentes ont été organisées par huit pays différents, le Mozambique l’ayant accueilli trois fois, la Tanzanie, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Ghana deux fois chacun, tandis que le Kenya, la Gambie et la Guinée-Bissau l’ont accueilli une fois chacun. Après avoir accueilli avec succès la 16e édition, le Nigeria devient le 9e pays à accueillir la prestigieuse conférence de l’ACA.

La conférence 2022 de l’ACA a souligné le rôle vital du marketing dans la construction d’une industrie africaine du cajou durable. Une série de présentations, de forums de discussion thématiques, d’ateliers et de sessions d’information, auxquels ont participé des experts chevronnés du cajou, des analystes, des acteurs de l’industrie et des partenaires de développement, ont sensibilisé les participants au marketing des amandes et des produits dérivés et à d’autres questions importantes liées à l’industrie, notamment les rendements de production élevés, le traitement des amandes et des produits dérivés et les politiques.

La conférence a débuté par une cérémonie d’ouverture officielle le 12 septembre 2022 et a été honorée par des autorités nationales et internationales, notamment le Ministre Fédéral Nigérian de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Son Excellence Otunba Adeniye Adebayo (CON) qui était l’orateur invité, le Ministre Fédéral de l’Agriculture et du Développement Rural, S.E. Mohammed Mahood Abubakar, le Haut Commissaire Adjoint Indien au Nigeria, S.E. V.S.D.L. Surendra et des représentants des Ambassades des Etats-Unis et d’Allemagne au Nigeria. Dans son discours, le conférencier invité, reconnaissant la croissance significative de la production de cajou au Nigéria et dans d’autres pays africains, a souligné la nécessité d’accroître la transformation locale de cette denrée pour que le continent puisse en tirer tous les avantages, notamment en matière de création d’emplois et de réduction de la pauvreté. Il a promis que le gouvernement nigérian s’engageait à travailler en étroite collaboration avec les partenaires de développement et les autres parties prenantes pour assurer une croissance durable de l’industrie du cajou au Nigeria et en Afrique en général. Après la cérémonie d’ouverture, les dignitaires ont été conduits par le Président et le Directeur Général de l’ACA à une visite officielle et à l’ouverture de l’exposition de la Conférence 2022 de l’ACA qui comprenait 27 stands. La journée s’est terminée par un cocktail de bienvenue.

Le deuxième jour de la conférence a été éducatif et perspicace. Il y avait trois (3) sessions plénières : la session plénière inaugurale sur le thème de la conférence, une deuxième session plénière sur les actions stratégiques de politique d’habilitation pour un marketing efficace des amandes de cajou et des produits dérivés africains et une troisième sur la transformation des amandes et des produits dérivés pour une industrie durable en Afrique.

La session plénière inaugurale a été modérée par un expert chevronné du cajou, Herman uit de Bosch, de FairMatch Support, avec une présentation de mise en scène par un autre expert, Jim Fitzpatrick. Les panélistes de la session inaugurale comprenaient:

• Nico Broerse, Sustainable Nuts Initiatives, Pays-Bas

• Salma Seetaroo, Cashew Coast, Côte d’Ivoire

• Issa Konate, Olam Food Ingredients, Côte d’Ivoire

• Goncalo Correia, Condor nuts, Mozambique et

• Kamaldeen Raji, AFEX, Nigeria.

Les principaux points forts de la session sont les suivants:

• La transformation africaine devient compétitive, en tenant compte de tous les coûts.

• La durabilité et la traçabilité sont devenues des questions majeures sur les marchés européens, les pays et l’UE mettant en place des mesures juridiques pour les garantir. Cela crée des opportunités pour l’Afrique dont les usines sont plus récentes, ont moins de problèmes sociaux et produisent des produits plus traçables, biologiques et d’origine directe.

• Le développement des produits dérivés du cajou reste un potentiel largement inexploité de l’industrie du cajou. Avec les bonnes mesures en place, y compris la transformation et le marketing approprié, le développement des produits dérivés du cajou peut augmenter la génération de revenus et la création d’emplois en Afrique.

Soulignant la nécessité d’un environnement politique adéquat pour la mise en place d’une industrie du cajou durable, la deuxième session plénière s’est concentrée sur les politiques et les actions stratégiques permettant un marketing efficace des amandes de cajou et des produits dérivés africains. Cette session, modérée par Jim Fitzpatrick, était composée de décideurs de l’industrie africaine du cajou et de partenaires du développement. Il s’agissait de:

• Rita Weidinger, GIZ/MOVE (ComCashew), Ghana

• Alfred Francis, Cashewnuts Board of Tanzania, Tanzanie

• Herman Abihona, Interprofession de la Filiere Anacarde du Benin

• William Quaittoo, Tree Crops Development Authority, Ghana

• Dr Adama Coulibaly, Conseil du Coton et de l’Anacarde, Côte d’Ivoire

• Evelyn Obidike, Conseil Nigérian de Promotion des Exportations, Nigeria

• Adre Tandjekpon, Conseil International Consultatif du Cajou, Bénin et

• Debajyoti Bhattacharyya, AFEX, Nigeria.

Les principaux points forts de cette session sont les suivants:

• Il y a peu de points communs entre les pays en matière de politique.

• Les idées pour le développement du marché, en particulier le branding et la promotion, sont vagues et ne sont pas fondées sur la recherche. Elles permettent également de perpétuer les idées préconçues des acheteurs.

La troisième session plénière, sur le thème de la transformation des amandes et des produits dérivés pour une industrie durable en Afrique, était modérée par Valentin Atchaoué de l’USDA Prosper Cashew. Cette session plénière a réuni des transformateurs locaux expérimentés d’amandes et de produits dérivés de quatre pays africains: Côte d’Ivoire, Nigeria, Bénin et Ghana, qui ont discuté des défis auxquels est confrontée la transformation locale durable et des interventions nécessaires à cet égard. Les panélistes étaient:

• Aziz Sanogo, Foods’ Co S.A., Côte d’Ivoire

• Ed Malvin Nii Smith, Winker Cashew, Ghana

• Alex Chulin, SG Agro, Côte d’Ivoire

• Jasveer Singh, GDIZ I ARISE, Bénin

• Massogbé Touré Diabaté, SITA S.A., Côte d’Ivoire

Les principaux points forts de la session sont les suivants

• L’Afrique est l’avenir en matière de noix de cajou.

• La production biologique, la traçabilité et l’origine unique peuvent changer la donne pour l’industrie africaine du cajou.

• Le développement des produits dérivés est un domaine à développer pour générer plus de revenus.

Plus tard dans la journée, dans un moment historique et mémorable, l’ancien président de la République fédérale du Nigéria, S.E. Chief Olusegun Obasanjo, GCFR, s’est adressé aux délégués de la 16ème Conférence et Exposition de l’ACA sur le cajou. Entre autres choses, l’ancien président charismatique et affable, également connu pour son amour de l’agriculture et propriétaire d’une grande plantation de cajou, a souligné la nécessité de formuler et de mettre en œuvre des politiques favorables, tant au niveau national que continental, pour assurer la croissance de l’industrie africaine du cajou. Il a également souligné l’importance d’augmenter la production de cajou et, plus important encore, d’accroître la transformation locale de cette matière première afin de créer des emplois et de contribuer au développement économique des pays producteurs de cajou en Afrique. Il a également imploré les parties prenantes de se doter d’un agenda 2030 dans lequel la production aura doublé, nous serons en mesure de transformer ce que nous produisons, de doubler la consommation locale et de doubler le taux d’emploi. Pour assurer la réalisation de ces objectifs, il a recommandé la création d’un comité : Comité Anacarde 2030. Son Excellence Gabriel Mbairobe, Président du Conseil International Consultatif du Cajou (CICC) et Ministre de l’Agriculture du Cameroun, était également présent. Il s’est adressé aux délégués et a commencé son discours en déclarant combien il était fier de voir les participants présents. Il a également expliqué qu’avec la période post-covidale qui a un impact significatif sur les affaires, cette conférence arrive à point nommé pour aborder l’importance de la capitalisation et de la disponibilité du marché pour le secteur du cajou, qui est l’une des principales sources de revenus pour les femmes et les jeunes.

Le deuxième jour de la conférence s’est terminé par la réunion des anciens du Programme des Maîtres Formateurs (MTP) où les diplômés de cette prestigieuse formation se sont rencontrés pour renouer des amitiés, partager des expériences et construire de nouveaux partenariats.

Le troisième jour de la conférence a débuté par Atelier des femmes dans le secteur de la noix de cajou/petit-déjeuner, au cours duquel les femmes ont pu échanger entre elles et partager leurs expériences de l’industrie du cajou. Cette réunion faisait partie de l’engagement de GIZ/MOVE (ComCashew) et de l’ACA à promouvoir l’équité entre les sexes et à rechercher le bien-être des femmes, qui jouent un rôle crucial dans la croissance et le développement de l’industrie africaine du cajou.

Des sessions de forum simultanées ont eu lieu sur la production et le marketing respectivement. Les sessions sur la production ont été modérées par des chercheurs et des experts chevronnés en production de cajou: Les professeurs Peter Masawe et Mauricette N’goran du Bénin-Caju et de l’Université Felix Houphouet-Biogny, respectivement, le Dr Paul Adu Gyimfi du Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), Seth Osei-Akoto du Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana (MoFA), Joy Heitliger et Mohamed Salifu, tous deux de GIZ/MOVE. Ils ont modéré d’autres experts et chercheurs sur les récentes découvertes et le développement de la recherche sur le cajou couvrant les domaines suivants: génétique et sélection du cajou, agronomie et culture du cajou, parasites et maladies du cajou, adaptation et atténuation du climat et transfert et adoption de technologies socio-économiques.

Dans les sessions de marketing, le Directeur Régional de l’USDA Prosper Cashew, Valentin Atchaoué, a modéré un groupe d’acteurs expérimentés de l’industrie du cajou et de spécialistes du marketing sur le thème des opportunités de marketing pour les amandes de cajou et les produits dérivés. Cette session a discuté du besoin et de la manière dont les transformateurs locaux peuvent correctement marketer les produits dérivés du cajou pour augmenter leurs revenus en abordant des questions clés telles que: Quelles sont les innovations en termes de produits dérivés de la noix de cajou ? Quelle est la tendance en termes de demande de cajou africain sur le marché international? Quels sont les arguments en faveur du cajou africain d’origine unique pour un meilleur marketing? Quelle est la stratégie pour augmenter la transformation des autres produits dérivés (pomme et coque) et leur marketing local et international? Quelle est la faisabilité de centres d’agrégation pour les produits de qualité inférieure? Cette session a été suivie d’un Global Market Encounter (GME) en direct par Jim Fitzpatrick, après quoi Sarah El Ouadili, responsable de l’investissement du capital de l’USDA Prosper Cashew, a animé un groupe de banquiers et d’experts financiers sur les opportunités d’accès au financement pour les transformateurs locaux et les autres acteurs de la chaîne de valeur du cajou.

La journée s’est terminée par une réunion des partenaires du développement, au cours de laquelle diverses organisations et institutions telles que le Ministère Américain de l’Agriculture (USDA) et ses projets, la GIZ/MOVE (ComCashew), le CICC, etc. se sont réunies pour discuter des meilleurs moyens de soutenir la croissance et la durabilité de l’industrie africaine du cajou.

Quatre activités majeures ont eu lieu lors de la dernière journée de la 16ème conférence de l’ACA sur le cajou. La journée a commencé par la synthèse de la Conférence 2022 de l’ACA. Le Directeur Général de l’ACA, Ernest Mintah, a accueilli quelques modérateurs des sessions de forum de la Conférence pour résumer la Conférence 2022 et tirer les principales conclusions de la discussion par rapport au thème de la Conférence. Les principaux points saillants sont les suivants :

• L’avenir de l’industrie mondiale du cajou dépend d’une transformation plus proche de son origine, et l’Afrique fait figure de leader à cet égard.

• Le marketing des produits dérivés du cajou doit être améliorée pour créer plus d’emplois et réduire la pauvreté en Afrique.

• L’Afrique est sur la bonne voie en termes de recherche sur la production de noix de cajou. Il est toutefois nécessaire de synchroniser ces différentes études et de les faire vivre correctement.

La synthèse de la conférence 2022 a été suivie de la cérémonie de clôture officielle de la 16ème conférence et exposition sur le cajou de l’ACA. Le Président du Conseil d’Administration de l’ACA, M. Babatola Faseru, a exprimé la gratitude du Conseil aux partenaires, aux sponsors et aux centaines de participants en personne et virtuels de la Conférence. La cérémonie de clôture a été suivie d’un voyage doré à Vertex Agro Limited, une usine de transformation alimentaire située à Suleja, dans l’État du Niger au Nigeria. Les participants ont eu accès à l’unité de transformation des noix de cajou, où ils ont été guidés à travers les étapes de la transformation des noix de cajou. Ils ont également eu l’occasion de goûter à certains produits de Vertex Agro et ont échangé avec le PDG et le personnel sur le fonctionnement de l’usine.

La dernière activité de la conférence a été le Dîner de Gala de l’ACA qui s’est tenu plus tard dans la soirée du quatrième jour. Le Directeur Général et Président du Conseil d’Administration de l’ACA a une fois de plus remercié les partenaires et les sponsors et a officiellement annoncé que le Sénégal serait l’hôte de la 17ème Conférence et Exposition Annuelle de l’ACA en septembre 2023. Son Excellence Otunba Adeniye Adebayo (CON), accompagné du Secrétaire permanent, était présent au Dîner de Gala.

Sponsors et partenaires

La 16ème Conférence & Expo de l’ACA sur le cajou a été organisée par l’ACA en partenariat avec L’Association Nationale du Cajou du Nigeria (NCAN) et les Ministères Fédéraux Nigérians de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement (FMITI) et de l’Agriculture et du Développement Rural. Elle a été sponsorisée par le Département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) et ses projets (Prosper Cashew, LIFFT Cashew, BeninCaju, PRO-Cashew), la GIZ/MOVE, GDIZ/Arise, AFEX, Le Conseil du Coton de l’Anacarde, Julius Berger, Meyer, Cashew Machines Vietnam (CMV), Mekong Tech Group, Tropical General Investments Group (TGI), Valency Group, Nuts2, Nigerian Export Promotion Council (NEPC), Colossus, Coronation Bank, and Zenith Bank. Les partenaires médias étaient l’Autorité de Télévision Nigériane (NTA) et Commod Africa. L’Alliance pour le Cajou Africain est reconnaissante aux sponsors, aux partenaires et aux participants, présentiel et virtuel, pour leur soutien indéfectible alors que la Conférence Annuelle du Cajou de l’ACA reprend dans un lieu physique. En tout, il y avait 416 participants en provenance de 33 pays. Nous nous réjouissons de vous accueillir au Sénégal l’année prochaine!

Source: Alliance pour le Cajou Africain