16ème conférence de l’ACA sur la noix de cajou: GIZ/MOVE offre une réduction aux anciens du MTP

Tous les anciens participants au programme des maîtres formateurs (MTP) sur la noix de cajou peuvent assister et participer à la 16ème Conférence de l’Alliance pour le Cajou Africain (ACA) à un tarif réduit.



Avec le soutien du programme Market Oriented Value Chains for Jobs and Growth in the ECOWAS Region (GIZ/MOVE), anciennement GIZ/ComCashew, l’ACA offre un taux de réduction de plus de 40% à tous les diplômés du MTP, tandis que les 50 premiers diplômés du MTP à s’inscrire recevront une réduction encore plus importante de la part de GIZ/MOVE.

Les participants au MTP paieront donc 350$ US comme tarif de conférence au lieu du tarif original de 600$ pour les non-membres de l’ACA. Les 50 premières personnes à s’inscrire ne devront payer que 50$, tandis que la GIZ/MOVE prendra en charge les 300$ restants.

« Ces dispositions prises par l’ACA et MOVE visent à aider le plus grand nombre possible de participants au MTP à assister à la 16ème conférence de l’ACA afin qu’ils puissent poursuivre leur apprentissage, élargir leur réseau au sein de l’industrie du cajou et former des partenariats stratégiques », a expliqué Reine Dehode, Responsable de l’Organisation du Secteur à l’ACA.

« Chaque année, lors de la conférence de l’ACA, nous organisons un événement pour les anciens du MTP. Cela offre à tous les anciens l’occasion de renouer des liens, de partager des expériences et de créer des liens plus forts. Cette année, l’événement aura lieu le 13 septembre pendant la conférence de l’ACA. Nous espérons qu’avec ces réductions, le plus grand nombre possible de diplômés du MTP assisteront à la conférence et participeront à cet événement important », a déclaré Cynthia Al-Da Benon, Responsable Adjointe de la composante « Scaling » à GIZ/MOVE.

Les diplômés du MTP qui souhaitent participer à l’événement doivent se rendre sur le site https://africancashewalliance.com/en/form/mtp-participants-conference-registration pour s’inscrire.

Vous pouvez également payer directement sur le compte ci-dessous:

Participants du Nigeria:

Nom du compte: NCAN-ACA CONFERENCE 2022

Numero de compte: 1224605569

Banque: ZENITH BANK

Tous les autres pays (Fournissez ceci à vos banquiers):

Banque: ECOBANK – GHANA (OSU)

Code Swift: ECOCGHAC

Code de l’agence: 020

Numéro de compte bancaire: 3441001264230

Référence: Services de l’Alliance africaine de la noix de cajou

ECOBANK USD Banque correspondante: Citibank N.A.

Code Swift: CITIUS33

La 16ème conférence et exposition de l’ACA sur le cajou se tiendra du 12 au 15 septembre 2022 à l’hôtel Sheraton Abuja à Abuja, au Nigeria.