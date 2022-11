17 étudiants périssent dans un accident, à Kindia : les mots du gouverneur, les larmes de la directrice de l’ISAV

La tragédie de Kindia endeuille la nation guinéenne mais surtout les composantes de l’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah. Dans ce drame de Kindia, près d’une vingtaine d’étudiants de l’ISAV de Faranah ont perdu la vie.

Ce lundi matin, le gouverneur de la région administrative de Faranah et sa suite se sont rendus dans cette institution d’enseignement supérieur pour présenter les condoléances et partager ce moment pathétique avec la population estudiantine.

Sur le lieu, le gouverneur Boundouka Condé s’est exprimé en ces termes : » Ce qui nous est arrivé, nous sommes tous des croyants, nous ne pourrons que remercier Dieu et s’en remettre à Dieu. C’est lui qui a donné et c’est lui qui a repris. Je voudrais vous présenter toutes mes condoléances au nom de nos autorités supérieures. Ce qui est arrivé, c’est à moi que c’est arrivé en tant que première autorité de Faranah. Dix-sept personnes d’un établissement disparues subitement, il est difficile de se prononcer. Je prie Dieu le Tout-puissant de vous donner la chance de terminer les études. Ceux qui sont morts on n’y peut rien. Que Dieu accepte leurs âmes au paradis… »

En larmes, Professeur Mabintou Touré, Directrice Générale de l’ISAV de Faranah a laissé entendre : » Aujourd’hui nous avons le coeur meurtri. Ce sont nos enfants qui sont partis. Vous imaginez, une mère perd 17 enfants à la fois, c’est vraiment dommage. Ces enfants se sont embarqués pour venir chercher la connaissance et Dieu en a décidé autrement. Je demande aux familles biologiques des victimes et à la famille estudiantine d’être fortes. Ce qui est arrivé c’est Dieu qui a voulu. Chacun attend son jour. Dieu a voulu que ces étudiants partent dans ces conditions-là . C’est toute la famille universitaire qui est endeuillée ».

Au nom des étudiants, Makan Kourouma, président du conseil général des étudiants nous a confié : » Nous voulons demander aux autorités guinéennes de renforcer la sécurité routière surtout la circulation des gros camions pendant la journée. Nous interpellons l’Etat de prendre des mesures nécessaires pour atténuer ces cas d’accidents. «

Cette étudiante de la 3ème année économie rurale Mariamagbè Kaba a soutenu : » Je suis sans mot. Ceux qui sont partis n’ont rien fait à Dieu pour mériter ça. Nous demandons aux autorités de revoir les moments de circulation de ces gros véhicules . A la fermeture encore , nous avons aussi été endeuillés par un autre accident sur la route de la forêt où certains de nos amis ont perdu la vie. »

Lanciné Keita depuis Faranah