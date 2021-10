18 octobre : « manifester pour exposer devant le monde la forfaiture de vos parents… » (PDG-RDA)

Il y a 50 ans, le Conseil national de la révolution guinéenne -faisait noter le journal Le Monde- qui s’était érigé en tribunal révolutionnaire pour juger un groupe de Guinéens, accusés d’avoir organisé un complot militaire contre le régime du président Sékou Touré prononçait treize condamnations à la peine capitale dont le colonel Kaman Diaby, chef d’état-major adjoint de l’armée, et M. Keita Fodeba, secrétaire d’Etat à l’économie rurale. Selon le journal français, le C.N.R. a également condamné un certain nombre d’accusés aux travaux forcés, pour des durées allant de vingt ans à la perpétuité. Il a, en outre, prononcé des peines de prison. Ce 18 octobre, les victimes du camp Boiro ont rendu hommage à ces disparus et réclamé justice. Le PDG-RDA, ancien parti au pouvoir, à travers sa direction nationale a transmis à Mediaguinee une déclaration au vitriol… Lisez !

Nous sommes fiers d’avoir déjoué les différentes tentatives de déstabilisation organisées par Jacques Foccart et ses services en complicité avec des Guinéens qui menaçaient la souveraineté du peuple de Guinée et son indépendance chèrement acquise, dans la dignité et la démocratie. Aucune famille guinéenne n’a échappé à la terreur érigée en système de manipulation, de dénigrement et de corruption organisés et entretenues par les traitres guinéens et étrangers contre la Guinée:

En 1969 s’est tenu le complot des officiers félons et des politiciens véreux. Après le coup d’État militaire au Mali qui a lâchement évincé le Président Modibo Keïta, il était question d’appliquer la même stratégie en Guinée. À la base de ce complot, trois soldats qu’un hélicoptère devait ramener à Conakry, au cours du trajet, et en plus du complot ils se sont rendus coupables de meurtre en larguant par-dessus bord le commisaire Mamadou Boiro, qui les escortait. Le camp de la garde Républicaine fut rebaptisé Camp Mamadou Boiro en hommage à l’illustre disparu. Ils furent arrêtés, jugés et condamnés et les enquêtes ont découvert un vaste réseau de complot ourdi à l’intérieur et au sein de l’armée par des officiers félons et des politiciens véreux, suite à l’enquête le Colonel Kaman Diaby, chef d’état-major adjoint de l’armée et les Commandants des garnisons de Conakry et de l’intérieur ont été arrêtés et jugés. Ainsi que les hommes politiques tels que Barry Diawandou, anciens ministres et anciens députés à l’assemblée nationale française, Fodéba Keita, ministre de l’agriculteur, Fofana Karim, secrétaire d’Etat aux travaux publics. Tous furent jugés, condamnés et exécutés en fonction des lois guinéennes et sur la base des forfaitures commises. On ne peut pas gouverner innocemment. La manifestation est un droit constitutionnel mais réclamer une cause qui a porté atteinte à la sûreté de l’État et à l’intégrité territoriale de la Guinée, pour nous c’est une honte à l’endroit de ces soi-disant victimes de leurs actes perfides. Tout régime se défend comme il peut et que toute révolution ne broie que des traîtres à leur patrie. Manifester pour exposer devant le monde la forfaiture de vos parents car une question fondamentale se posera toujours: qu’ont-ils fait pour être arrêtés et pourquoi eux ? La vérité est au-delà du vrai et du faux… Elle se suffit à elle-même. Faisons d’elle notre guide. Et sauf des cas très rares, la vérité ne se donne pas à nous; pour la trouver il faut la chercher, et pour la chercher il faut la vouloir.

Pour la Direction Nationale du PDG-RDA.

Camarade Mohamed Arphan Kaba