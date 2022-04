Sékou Koureissy Condé est à Naimey !

Docteur Sékou Koureissy Condé est à Niamey, au Niger, dans le cadre d’une mission de l’ONG Panafricain « African Crisis Group » dont il est désormais le Président du Conseil D’administration.



C’est en partenariat avec le Fondation Issoufou Mahamadou (FIM), avec implication du Haut Conseil pour la consolidation de la paix et le conseil national du dialogue politique et sous l’égide de l’assemblée nationale de la République du Niger, que l’ancien Médiateur de la République de Guinée est chargé coordonner les activités préparatoires d’un Forum Ouest African sur la Sécurité humaine. La Sécurité humaine est un concept émergent apparu dans les années 1990, qui remet en cause l’approche traditionnelle de la sécurité fondée principalement sur le concept de sécurité nationale. À l’État et ses intérêts, auxquels se réfèrent la « sécurité nationale » et les « intérêts nationaux », le concept de sécurité humaine préfère prendre l’individu comme objet référent.

La sécurité humaine inclut une compréhension de la sécurité centrée sur les populations et avec une approche multidisciplinaire comprenant les études du développement, les relations internationales, les études stratégiques, et les droits humains. Elle étend le concept de sécurité à d’autres sphères que la simple sécurité et sûreté « physique » des personnes, qui sont traditionnellement du domaine de la sécurité et de la défense (assurée par la police, l’armée et le personnel de sécurité et de sûreté) pour inclure la sécurité sociale, la sécurité économique, les droits politiques, ou de façon plus générale le développement humain, mais aussi l’environnement.