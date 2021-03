18è AG extraordinaire de la Féguifoot : les 4 organes juridictionnels et indépendants mis en place

Les travaux de la 18ème Assemblée générale extraordinaire de la fédération guinéenne de football se sont tenus ce mercredi 31 mars à Conakry. Objectif : mettre en place les quatre organes juridictionnels et indépendants de la fédération guinéenne de football qui auront la lourde tâche de veiller au respect des règlements et statuts de cette institution footballistique de notre pays.

Pour la circonstance, le Président de la Feguifoot, Mamadou Antonio Souaré a souligné : « Dans le respect scrupuleux des textes qui nous régissent et dans la transparence absolue, et sans aucun incident, vous avez librement désigné les responsables des Ligues de Football. Je vous en félicite. Aux nouveaux élus et à tous ceux qui ont été réélus, nous disons félicitations et bonne chance. Aux candidats malheureux, nos encouragements et nous leur tendons le bras en leur assurant de notre disponibilité totale à travailler avec tous ceux qui ont fait le choix de servir le football guinéen à quelque niveau que ce soit. Nous avons besoin des efforts de chacun et de la compétence de tous dans l’accomplissement de notre mission et pour atteindre les objectifs. Pour ces organes juridictionnels, des candidats se sont manifestés. En toute souveraineté, en toute liberté, dans la transparence, mais avec conscience et lucidité, il vous appartient de doter la Fédération Guinéenne de Football des organes fiables et compétents et capables de respecter et faire respecter les textes qui régissent notre football. », a-t-il indiqué.

Le président cette session, le ministre d’État, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow, a déclaré : « Concentrez-vous sur les membres statutaires, le fair-play. Evitez qu’il y ait des coups, parce que nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous des gens qui se battent pour le développement de cette discipline. Le football est aujourd’hui le facteur qui unit tous les Guinéens. Donc je vous exhorte à faire la même chose. Montrez aux autres que le football peut réunir les gens, le football ne peut pas diviser les gens. »

Après l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précédente, les 63 membres statutaires présents à cette session ont élu les quatre commissions juridictionnelles et indépendantes.

La commission électorale :

Président : Aboubacar Koïta

Vice-président : Oumar Baïlo Doumbouya

Membres : Mme Houleymatou Bah, Mamadou Sacko, Alphadjo Diallo, Moussa Condé et Makan Konaté.

Commission électorale recours :

Président : Aboubacar Kaba

Vice-président : Hamidou Diallo

Membres : Mamadou Djouldé Diallo, Kadiatou Amara Sylla et Nantenin Kanté.

Commission Discipline :

Président : Alsény Bah

Vice-président : Mohamed Sanoussy

Membres : Aboubacar Diallo, Alain Camara, Moussa Amara Camara, Ibrahima Soumah et Ibrahima Sory Kaba

Commission Recours :

Président : Aboubacar Tito Camara

Vice-président : Aboubacar Thiam

Membres : Mamadou Saliou Diallo, Mohamed Nana Camara, Djibril Cissé, Abdoulaye Cissé et Fousseny Dia.

Après la mise place de ces quatre Commissions juridictionnelles et indépendantes de la Feguifoot, les candidats pour le congrès électif du 30 avril peuvent désormais déposer leurs dossiers de candidature.

Kalidou Diallo.