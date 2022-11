1er novembre à Kankan : la Grande Muette célébrée en grande pompe au camp Soundjata Keïta

Créée le 1er novembre 1958 pour la sécurité et la défense du pays contre les menaces à la fois intérieures et extérieures, l’armée guinéenne a célébré hier mardi 1er novembre 2022 son 64 ème anniversaire. Dans la ville d’El hadj Cheikh Fantamady Cherif, cette fête a été célébréé de la plus belle des manières par les autorités militaires et administratives, certains citoyens y ont également pris part, rapporte notre correspondant à Kankan.

C’est à travers des défilés et des démonstrations de techniques militaires que Kankan a célébré le 64 ème anniversaire de la création de l’armée nationale. Comme tous les ans, c’est l’enceinte du camp Soundjata Keïta qui a servi de cadre à cette célébration où citoyens et autorités administratives ont effectué le déplacement pour donner à la fête un cachet particulier. Une occasion mise à profit par le commandant de la 3e région militaire pour revenir sur l’histoire de cette armée avant de magnifier les nombreuses réformes engagées par le CNRD en faveur de la grande muette.

« A sa création, l’armée guinéenne ne comptait que 737 hommes dont 50 sous-officiers, 75 caporaux chefs, 135 caporaux et 477 soldats qui se trouvaient en Guinée au moment de l’indépendance. Plusieurs reformes sont engagées notamment la reprise des chantiers de construction dans nos casernes militaires, les formations militaires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, la dotation des militaires en tenue, l’amélioration de leur condition de vie, le renforcement des relations civilo-militaire, le Colonel Mamady Doumbouya ne ménage aucun effort pour maintenir ce cap. Outre que sa mission traditionnelle qui est celle de défendre l’intégrité territoriale, la protection de la population et de leurs biens l’armée guinéenne s’implique activement dans le développement économique du pays à travers ses unités agricoles », a déclaré le colonel Mamady Condé.

Présent parmi les officiels, le Général à la retraite El Hadj Aboubacar Diakité le gouverneur de Kankan n’a pas manqué de saluer les hommes en uniforme : « Je rends un vibrant hommage à toutes les filles et fils de la Guinée qui ont servi et qui continuent de servir cette institution avec loyauté et dévouement. »

Des citoyens rencontrés apprécient aussi les bonnes relations entre les militaires et la population. C’est le cas de Sidiki Kaba : « Nous sommes venus avec nos femmes pour accompagner les militaires, les civils et les militaires sont ensemble, on est très fiers d’eux parce que sans leur travail le pays ne peut pas aller. »

Cette fête a connu des prestations artistiques, notamment la danse traditionnelle des hommes forts venant du Hamana profond, le Doundoumba.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

