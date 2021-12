1ère édition de la foire artisanale de Kankan : des ministres et artistes annoncés

La foire est un grand marché de plein air où sont exposées et vendues toutes sortes de marchandises, de denrées, de produits locaux (alimentaires, agricoles, industriels, artisanaux) et qui donne souvent lieu à des fêtes et à des réjouissances.

Comme les villes de Conakry et de Labé à chaque fin d’année, Kankan connaîtra du samedi 11 décembre au dimanche 26 décembre 2021, la première édition de la foire artisanale de la région administrative avec la structure « MODIAK MULTI-SERVICES ».

En prélude à cette grande organisation, une rencontre s’est tenue ce jeudi au centre d’exposition des produits artisanaux de Kankan, sis au quartier ex-aéroport, au cours de la quelle les organisateurs ont déroulé leur agenda. Oumar Zidane Fofana, Directeur régional du Groupe Djoma Média, est le coordinateur de la structure organisatrice :

« Cet événement est un moyen pour nous d’accompagner et motiver les artisans, les agriculteurs de la région. On sait qu’aujourd’hui qu’il y’a beaucoup de jeunes talentueux en art dans la région, mais par manque d’accompagnement, ils font face à beaucoup de difficultés. Donc, pour les motiver dans leurs activités, nous avons jugé nécessaire d’organiser cette foire pouvant leur amener à redoubler d’effort », a-t-il dit.

A l’image de la Mamaya qui connait depuis belle lurette la présence d’une multitude de ministres et de grandes personnalités du pays, plusieurs ministres sont annoncés pour cette première édition de la foire artisanale de Kankan, martèle Oumar Zidane Fofana.

« Si tout se passe comme prévu, plusieurs ministre seront de la partie. Donc, ça fait longtemps qu’on a adressé des courriers à certains hauts dignitaires de l’Etat et ils se disent favorables pour participer à cet événement. Si le calendrier leur permettent, le Ministre Mory Condé pourrait être de la partie ou se faire remplacer, notamment le ministre des Sports et celui de l’Agriculture ont tous donné les accords. Mais également plusieurs autres personnalités du pays ».

Outre les ministres et les hauts dignitaires de l’Etat, plusieurs artistes de la musique urbaine comme Ans-T Crazy, Grand P pour ne citer que ceux-ci, sont annoncés. De quoi suscité l’intérêt de la jeunesse de la Haute Guinée pour prendre part à la première édition de la foire artisanale de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09